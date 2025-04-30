偷拍同居人16歲女兒洗澡！變態校長藏大量性影像　二審仍判9年

▲偷拍示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國小張姓校長在住家浴室等處裝針孔，偷拍同居女友的16歲女兒長達1年多，直到同居女友的妹妹也搬來住處，才發現天花板通風扇內裝有針孔，立即報警處理，後來張男任職的學校辦公室也被找到電腦主機藏有大量偷拍影片，甚至插座內還藏有隨身碟，滿滿都是張男偷拍的畫面，全案一審判張姓校長犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪等16罪，處9年徒刑。全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持9年的刑度。

判決指出，高雄某國小張姓校長從2022年5月到2023年10月間，在自家房間、浴室、客廳等處裝設針孔攝影機，偷拍同居女友16歲女兒的裸露畫面。而後女友的妹妹在今年3月搬來同住，張姓校長見機也想偷拍，他於3月9日時剛在天花板上的通風扇內裝好針孔攝影機和行動電源，隔天女友妹洗澡時就發現針孔，立即將證物取下並報警處理，但警方並未在記憶卡內發現影像，直到同年4月26日持搜索票搜索張姓校長住處和他任職的學校辦公室，才在他電腦主機中找到已被刪除的性影像。

檢方偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪事證明確，在6月偵結將他提起公訴。張姓校長起訴後仍遭續押，離譜的是，繼任張姓校長的新任校長在整理辦公室時，竟然在插座內發現隨身碟，經報警查扣鑑定後，發現隨身碟內都是張姓校長偷拍的畫面，警方也將相關物證交給檢方。

偵訊時女友證稱，她曾趁張姓校長睡覺時看他手機，發現裡面有女兒在廁所裸身跳舞的影片，質問張姓校長後，他卻說「我又不是什麼變態」，只是在防她帶別的男人回家，意思是沒在拍她女兒。張姓校長也在審理時辯稱，他只是要看女友有沒有帶其他男人回家，並沒有要偷窺。

不過法官認為，女友一切經濟仰賴張姓校長，張又有國小校長的身分權勢，兩人地位顯然不平等，女友也無法制止張男或聲張這件事，而張男大費周章的刪除沒有人在浴室的影像，再將有女友女兒的性影像存放隨身碟內收藏，顯然不只是為了監看女友，認張姓校長犯行事證明確，且未獲被害人原諒，依犯14個以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、1個無故攝錄他人性影像罪、1個無故攝錄他人性影像未遂罪，合併處9年徒刑。

全案上訴後，高雄高分院認為今日上午二審宣判，駁回上訴，仍維持徒刑9年的刑度。