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港澳生留台有撇步　前輩鼓勵勇敢嘗試、不怕失敗

▲▼陸委會與財團法人臺港經濟文化合作策進會委託中華港澳之友協會於今（26）日舉辦「在台港澳學生就創業生活分享會」，邀請5位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲在台港澳學生就創業生活分享會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會委託中華港澳之友協會於今（26）日舉辦「在台港澳學生就創業生活分享會」，邀請5位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗。

資訊公司客服工程師周凱欣從清華大學畢業後留台工作，在台11年，她建議學弟妹求職前可先觀察自己的專長、優勢、釐清目標、找到利基點，並善用AI準備履歷及模擬面試，提升自我價值。她並分享，找工作不需要做強的，而是要做最適合的，可以相乘自身條件發揮綜效。

▲▼陸委會與財團法人臺港經濟文化合作策進會委託中華港澳之友協會於今（26）日舉辦「在台港澳學生就創業生活分享會」，邀請5位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲資訊公司客服工程師周凱欣。

在台港人藝術家林川以幽默風趣的方式介紹就學、就業到創業的歷程，勉勵學弟妹人有無限可能，不要畫地自限，凡事皆可從做中學習，並提醒在台工作一定要先取得工作許可，沒有工作許可的在職經歷，除了不被採認，還會有難以挽回的嚴重後果。

人事顧問公司協理張浩江以圖表數據指出，受到少子化影響，全世界都面臨缺工問題，鼓勵港澳生勇敢嘗試，不怕失敗，更不用擔心低薪問題，只要努力就會有機會。

社福領域教保員楊智誠分享，雖然教保員薪資不高，但需求量大，如無社會科學相關背景，政府也有開設訓練課程協助取得資格，他並建議學弟妹可主動為雇主準備聘請僑外生相關應備文件，提升聘僱機會。

▲▼陸委會與財團法人臺港經濟文化合作策進會委託中華港澳之友協會於今（26）日舉辦「在台港澳學生就創業生活分享會」，邀請5位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲在台港人藝術家林川。

小兒科醫師羅伊則分享自己的斜槓人生，他將自身所學的醫療知識與興趣結合，擔任球評並創立公司，從事公益活動，建議學弟妹踏出港澳同溫層，提升自己的語言能力，與台灣同學及學長姐多交流，為自己創造更多機會。

此次分享會還由陸委會、內政部移民署及勞動部勞動力發展署說明政策及相關法規，協助港澳生錨定職涯方向，順利留台就創業，發揮優勢與專長。

▼小兒科醫師羅伊。

▲▼陸委會與財團法人臺港經濟文化合作策進會委託中華港澳之友協會於今（26）日舉辦「在台港澳學生就創業生活分享會」，邀請5位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗。（圖／記者陳冠宇攝）

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