比101大近5倍！全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

▲預計成為全台最大百貨商場的台中第一大天地今天舉行立柱儀式，宣告工程進入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

斥資260億元、面積比台北101大4.8倍的台中烏日「D-ONE第一大天地」今天舉行鋼構工程立柱儀式。據悉，第一大地底管線皆已完成，接續是地面工程，業者力拼明年底百貨購物中心第一季開幕，屆時將是全台灣最大的百貨商場，與七期的新光三越、14期的漢神洲際購物中心互別苗頭，搶全台最賺店王寶座。

D-ONE第一大天地位在台中烏日區，最大優勢之一就是鄰近高鐵、台鐵、捷運等三鐵共構，也集結國際觀光飯店、商辦大樓、會展中心、劇場、影城娛樂，是一個超大型的複合式百貨購物中心。

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▲第一大天地為全台灣最大的百貨商場，與七期的新光三越、14期的漢神洲際購物中心互別苗頭，搶全台最賺店王寶座。（圖／記者游瓊華翻攝）



業者預估，開發案完工後的建築物包含全國最大購物商場、國際五星奢華酒店及國際金融大樓，並搭配國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，加上千變萬化的室內空間設計，交織成為「未來之城」。

瞄準富豪客群，D-ONE第一大天地也將打造長500米、寬15米、挑高二層約12米高的國際精品大道，精品總營業面積約8000坪，是全台規模最大的精品場域，足以容納所有精品品牌。

▲百貨預計明年底可進行一期開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，還規劃歐洲風情街、三層挑空超大中央景觀中庭、戶外街區、網紅景觀大橋、三樓戶外千坪中央廣場、三座沈浸式體驗下沈廣場、國際多功能展示場、劇場及藝術博物館、絕美的屋頂景觀花園等獨一無二的國際級設施。