　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比101大近5倍！全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

▲done,第一大天地,立柱。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲預計成為全台最大百貨商場的台中第一大天地今天舉行立柱儀式，宣告工程進入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

斥資260億元、面積比台北101大4.8倍的台中烏日「D-ONE第一大天地」今天舉行鋼構工程立柱儀式。據悉，第一大地底管線皆已完成，接續是地面工程，業者力拼明年底百貨購物中心第一季開幕，屆時將是全台灣最大的百貨商場，與七期的新光三越、14期的漢神洲際購物中心互別苗頭，搶全台最賺店王寶座。

D-ONE第一大天地位在台中烏日區，最大優勢之一就是鄰近高鐵、台鐵、捷運等三鐵共構，也集結國際觀光飯店、商辦大樓、會展中心、劇場、影城娛樂，是一個超大型的複合式百貨購物中心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲done,第一大天地,立柱。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第一大天地為全台灣最大的百貨商場，與七期的新光三越、14期的漢神洲際購物中心互別苗頭，搶全台最賺店王寶座。（圖／記者游瓊華翻攝）

業者預估，開發案完工後的建築物包含全國最大購物商場、國際五星奢華酒店及國際金融大樓，並搭配國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，加上千變萬化的室內空間設計，交織成為「未來之城」。

瞄準富豪客群，D-ONE第一大天地也將打造長500米、寬15米、挑高二層約12米高的國際精品大道，精品總營業面積約8000坪，是全台規模最大的精品場域，足以容納所有精品品牌。

▲done,第一大天地,立柱。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲百貨預計明年底可進行一期開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，還規劃歐洲風情街、三層挑空超大中央景觀中庭、戶外街區、網紅景觀大橋、三樓戶外千坪中央廣場、三座沈浸式體驗下沈廣場、國際多功能展示場、劇場及藝術博物館、絕美的屋頂景觀花園等獨一無二的國際級設施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遠見調查／政治人物好感度出爐　盧秀燕居冠！「他」敬陪末座
比101大近5倍！「全台最大百貨商場」拚明年底開幕
前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查了
王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」　6藝人聲援幫反擊
尷尬畫面曝！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭就走
印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態
川普批台日韓「他們花我們的錢過得很好」　狂言：要拯救全世界

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

比101大近5倍！全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

明起變天有雨　未來一周鋒面接力「晴雨交替」

車站委外經營停車費太貴「月漲500元」　台鐵要研擬訂費率上限

故宮「水電費遭刪1034萬」憂影響展覽品質　院長：尋求社會贊助

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫轟：該付出代價了

硬拗溢奶嗆死　家屬嗆惡保母「別奢望無罪」：好意思說沒參與？

強化比特犬管理　農業部：有攻擊紀錄「再咬人就第一時間沒入」

「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

比101大近5倍！全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

明起變天有雨　未來一周鋒面接力「晴雨交替」

車站委外經營停車費太貴「月漲500元」　台鐵要研擬訂費率上限

故宮「水電費遭刪1034萬」憂影響展覽品質　院長：尋求社會贊助

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫轟：該付出代價了

硬拗溢奶嗆死　家屬嗆惡保母「別奢望無罪」：好意思說沒參與？

強化比特犬管理　農業部：有攻擊紀錄「再咬人就第一時間沒入」

「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？

兩岸徵文比賽被查！陸委會：不針對區桂芝老師個人

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

鳴日廚房把頤宮搬上車！大啖鮑魚漢堡、龍蝦米苔目　遊程今起開賣

廖錦德被控閃躲…揭「不受訪原因」　溫情喊話廖峻：誓死保護我爸

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

金哈克曼與妻陳屍家中「屍檢最終結果曝」！ 體內驗出1物：長期飢餓

漢武帝、唐太宗都來罷免！　台東「挫賓行動」收超鬧連署書

生活熱門新聞

明變天！　「雨最大」地區曝

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

農曆四月到！12生肖運勢一次看

即／02:19花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

「10、18元茶葉蛋」店員怎分別？答案驚呆萬人

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

台中腳踏車男遭貨車撞飛田中慘死

台中腳踏車男遭貨車撞飛田中慘死

台中市潭子區25日晚間發生一起死亡車禍，黃男騎乘腳踏車行經大豐一路時，遭吳男駕駛的小貨車從後方撞上，導致黃男遭猛撞後飛到田裡，吳男也連人帶車卡在田中，警消到場發現黃男沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，吳男被依過失致死送辦。

獨／台中驚爆越南集團屠狗賣肉瞎稱山羌　送驗結果出爐

獨／台中驚爆越南集團屠狗賣肉瞎稱山羌　送驗結果出爐

兒童之家男童迷路徘徊手搖飲店前！暖警帶他回家

兒童之家男童迷路徘徊手搖飲店前！暖警帶他回家

快訊／台中后里派出所火警！

快訊／台中后里派出所火警！

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

關鍵字：

第一大天地烏日D-ONE百貨台中

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

明變天！　「雨最大」地區曝

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面