卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

▲YouTuber「大叔聊玩具」何凱恩驚傳死訊。（圖／翻攝當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有3萬訂閱的台中怪獸YouTuber「大叔聊玩具」何凱恩，近日爆出經營權轉交糾紛，有至少140萬元貨款消失，導致上百種玩具商品無法出貨，受害者破百人。豈料，何凱恩的弟弟29日傍晚透過何凱恩的臉書發文，透露哥哥的死訊。

何凱恩的弟弟表示，「我是何凱恩的親弟弟，很抱歉，我懷著沈重悲傷的心情告知各位，我哥哥何凱恩在4月28號晚上的時候離開了我們。我們感謝您們一直以來對於我哥哥何凱恩個性上的包容以及支持，讓他在人生的里程上有著諸多激勵與陪伴。或許有許多無法盡善盡美的地方，在這邊跟各位道歉，對不起。相對的也請尊重我們的隱私，相關儀式的細節就不另行告知，感謝各位的理解。若您希望來看望哥哥，我們也會誠摯地接待。」

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網友看完紛紛留言，「R.I.P.，感謝大叔帶著我開心入手收藏哥吉拉圈」、「大叔一路好走」、「大叔一路好走，謝謝你的哥吉拉知識」、「哥一路好走，希望在天堂能無憂無慮」。

但也有許多付款後沒拿到模型的網友表示，「請問我所下訂的玩具誰要幫他負責供貨？麻煩你們出來說明清楚好嗎？不要讓我們這群被安撫過的消費者當白癡在耍！好走還真的開不了」、「有夠不負責的⋯唉」、「X的…，欠貨還錢拉」。

▲何凱恩的弟弟發文透露死訊。（圖／翻攝當事人臉書）



據悉，買下「大叔聊玩具」社群媒體帳號，攝影設備、辦公室設備等資產的弘綸國際有限公司，其負責人林士倫近日表示，他在2024年委託何凱恩訂購黃金哥吉拉等商品，並已支付全額款項。

然而，何凱恩未將部分貨款交付給上游廠商，廠商將林士倫所購商品保留作抵押，至今仍未交貨。儘管何凱恩曾承諾於2025年4月20日前支付積欠款項，但截至4月25日，廠商並未收到任何補款。廠商已建議消費者向警方報案，以保障自身權益。

林士倫指出，其他廠商曾願意協助消費者解決問題，並接受何凱恩的補款。然而，由於何凱恩的信用及資金流問題，導致相關帳戶遭凍結為警示戶，影響正常商業往來。基於以上情況，林士倫於2025年4月26日以個人名義向警方報案，並且弘綸國際已對何先生及其所屬公司入緻提出刑事與民事訴訟。

此外，林士倫建議所有受害消費者若未收到已販售的商品，應儘速要求何凱恩退款或出貨，或直接至警局報案詐欺或背信，以維護個人權益。林士倫強調，涉及何凱恩的詐欺、背信、挪用資金及恐嚇等事項已進入司法程序，未來對任何不實指控或謠言，他及弘綸國際將不再回應。