　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

▲▼卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實。（圖／翻攝當事人臉書）

▲YouTuber「大叔聊玩具」何凱恩驚傳死訊。（圖／翻攝當事人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有3萬訂閱的台中怪獸YouTuber「大叔聊玩具」何凱恩，近日爆出經營權轉交糾紛，有至少140萬元貨款消失，導致上百種玩具商品無法出貨，受害者破百人。豈料，何凱恩的弟弟29日傍晚透過何凱恩的臉書發文，透露哥哥的死訊。

何凱恩的弟弟表示，「我是何凱恩的親弟弟，很抱歉，我懷著沈重悲傷的心情告知各位，我哥哥何凱恩在4月28號晚上的時候離開了我們。我們感謝您們一直以來對於我哥哥何凱恩個性上的包容以及支持，讓他在人生的里程上有著諸多激勵與陪伴。或許有許多無法盡善盡美的地方，在這邊跟各位道歉，對不起。相對的也請尊重我們的隱私，相關儀式的細節就不另行告知，感謝各位的理解。若您希望來看望哥哥，我們也會誠摯地接待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「R.I.P.，感謝大叔帶著我開心入手收藏哥吉拉圈」、「大叔一路好走」、「大叔一路好走，謝謝你的哥吉拉知識」、「哥一路好走，希望在天堂能無憂無慮」。

但也有許多付款後沒拿到模型的網友表示，「請問我所下訂的玩具誰要幫他負責供貨？麻煩你們出來說明清楚好嗎？不要讓我們這群被安撫過的消費者當白癡在耍！好走還真的開不了」、「有夠不負責的⋯唉」、「X的…，欠貨還錢拉」。

▲▼卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實。（圖／翻攝當事人臉書）

▲何凱恩的弟弟發文透露死訊。（圖／翻攝當事人臉書）

據悉，買下「大叔聊玩具」社群媒體帳號，攝影設備、辦公室設備等資產的弘綸國際有限公司，其負責人林士倫近日表示，他在2024年委託何凱恩訂購黃金哥吉拉等商品，並已支付全額款項。

然而，何凱恩未將部分貨款交付給上游廠商，廠商將林士倫所購商品保留作抵押，至今仍未交貨。儘管何凱恩曾承諾於2025年4月20日前支付積欠款項，但截至4月25日，廠商並未收到任何補款。廠商已建議消費者向警方報案，以保障自身權益。

林士倫指出，其他廠商曾願意協助消費者解決問題，並接受何凱恩的補款。然而，由於何凱恩的信用及資金流問題，導致相關帳戶遭凍結為警示戶，影響正常商業往來。基於以上情況，林士倫於2025年4月26日以個人名義向警方報案，並且弘綸國際已對何先生及其所屬公司入緻提出刑事與民事訴訟。

此外，林士倫建議所有受害消費者若未收到已販售的商品，應儘速要求何凱恩退款或出貨，或直接至警局報案詐欺或背信，以維護個人權益。林士倫強調，涉及何凱恩的詐欺、背信、挪用資金及恐嚇等事項已進入司法程序，未來對任何不實指控或謠言，他及弘綸國際將不再回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《秘密會議》演真的！義樞機主教有前科　宣布退出教宗選舉
「無上之主」性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉
快訊／卡140萬商品不出貨　「YouTuber驚傳過世」！
快訊／男遭對折「遺體塞冰櫃」！　3嫌羈押禁見
北市男失蹤　一小時後竟成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人「3字口頭禪」超常誤用！醫師列舉5情境：到底怎麼想的

卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

狼教練「揉胸摸腰」性騷遭停權　遭爆借牌掛名介入國手選拔

農曆4月生肖運勢一次看！屬羊小心桃花陷阱、屬狗心想事成

脫單機會來了！4生肖「沐浴星」加持　桃花大開遇真愛

只有3天假！搶便宜機票「快閃日韓」　一票卻搖頭：寧願國旅

GU、UNIQLO「有什麼差別？」　集團給答案！常客曝：差很多

家長崩潰！台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

起薪就月入50萬！他喊國考「1職業」超賺　全場搖頭：用命換錢

扛2人開銷因1事知「男友有錢」！35K妹子心力交瘁　一票人勸分

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

台人「3字口頭禪」超常誤用！醫師列舉5情境：到底怎麼想的

卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

狼教練「揉胸摸腰」性騷遭停權　遭爆借牌掛名介入國手選拔

農曆4月生肖運勢一次看！屬羊小心桃花陷阱、屬狗心想事成

脫單機會來了！4生肖「沐浴星」加持　桃花大開遇真愛

只有3天假！搶便宜機票「快閃日韓」　一票卻搖頭：寧願國旅

GU、UNIQLO「有什麼差別？」　集團給答案！常客曝：差很多

家長崩潰！台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

起薪就月入50萬！他喊國考「1職業」超賺　全場搖頭：用命換錢

扛2人開銷因1事知「男友有錢」！35K妹子心力交瘁　一票人勸分

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

挺區桂芝轉發「中共徵文」　翁曉玲批陸委會：只會欺負善良百姓

領航猿強勢5連勝晉級BCL資格賽4強　盧峻翔：不再是年輕球隊！

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

落實寵物管理！防動物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

台人「3字口頭禪」超常誤用！醫師列舉5情境：到底怎麼想的

卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！3嫌被羈押禁見

東京、首爾機票「買1送1」都免萬元！線上旅展優惠每周二開搶

胡宇威曬親密合照「甜喊love」放閃陳庭妮！　依偎老婆慶36歲生日

【打扮決定價值】他用擺盤神比喻　可樂＋花＋湯匙身價暴漲

生活熱門新聞

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：拿的是居留證

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

「台灣手燈」解散！慘賠123萬：遭特定人士攻擊

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

快訊／台鐵清晨死傷意外　桃園-內壢單線雙向通行

燈開了卻被罰！進隧道漏掉1細節最高噴6千

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

日本拍AV　「剝皮寮正妹」身分曝

更多熱門

相關新聞

台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

台中市議會29日今天進行教育文化業務質詢，市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融與蕭隆澤聯合質詢，質疑台中市「2歲專班」名額嚴重不足，東區招收142人，但破300人報名，超過一半孩子得候補；北屯區更有超過400名孩子擠不進公托，尤其是廍子非營利幼兒園備取僅2名，卻有157人搶名額，進公托希望渺茫，家長只能將孩子往私托送，要求教育局提出具體增班與改善計畫。

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

大咖輪番高雄開唱　台中民代：國際城市淪口號

大咖輪番高雄開唱　台中民代：國際城市淪口號

超恐怖畫面曝！救護人員遭持刀恐嚇

超恐怖畫面曝！救護人員遭持刀恐嚇

台中男中午泡澡突無呼吸心跳　送醫不治

台中男中午泡澡突無呼吸心跳　送醫不治

關鍵字：

YouTuber台中大叔聊玩具何凱恩經營權

讀者迴響

熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面