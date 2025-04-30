獨／台中驚爆越南集團屠狗賣肉還有石虎　瞎稱山羌…送驗結果出爐

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團，並將4公斤肉塊送驗，確定是狗肉。（圖／資料照片）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市議員江和樹日前在市議會爆料，台中有越南集團大規模屠宰貓、狗賣肉，還外送面交附贈蔥薑、香料，甚至連石虎也不放過，離譜至極。警方循線找到一名涉案的44歲越籍移工，移工辯稱交易的肉塊是山羌肉非狗肉，而江和樹也將取得的4公斤肉塊交給動保處送驗，如今化驗結果出爐，確定是狗肉，打臉移工說法。

台中市動保處長林儒良今天證實，市議員江和樹取得的肉塊送驗後，結果確實為狗肉，已經將結果送交大甲分局以利後續偵辦；分局則回應，已將卷宗送往地檢署，將由檢方傳移工說明。

▲現場還有嘴部遭綑綁住的死亡犬隻。（圖／資料照片）



江和樹在市議會踢爆有越南盜獵團不僅捕獲流浪貓狗食用，就連石虎也不放過，並公然在網路上賣狗肉，已屠宰的狗肉1斤1500元，整隻狗1斤700元，甚至連石虎也有販賣，江和樹還公布販賣畫面，要求相關單位徹查此事。

不過，江和樹此舉卻惹怒動保團體，痛批江和樹作秀割稻尾，破壞這場時間長達半年、部署超過的跨縣市查緝行動。此案在網路上越燒越大，江和樹在質詢隔天火速先公布監視器畫面，證明動保人士先前曾到服務處商談此案，並非外界指出收割及阻擋警方辦案洩密之行為，之後又向協會道歉，但強調一切都是想盡速讓這些吃狗肉、傷害動物的不法份子繩之以法。