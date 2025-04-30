　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中驚爆越南集團屠狗賣肉還有石虎　瞎稱山羌…送驗結果出爐

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團，並將4公斤肉塊送驗，確定是狗肉。（圖／資料照片）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市議員江和樹日前在市議會爆料，台中有越南集團大規模屠宰貓、狗賣肉，還外送面交附贈蔥薑、香料，甚至連石虎也不放過，離譜至極。警方循線找到一名涉案的44歲越籍移工，移工辯稱交易的肉塊是山羌肉非狗肉，而江和樹也將取得的4公斤肉塊交給動保處送驗，如今化驗結果出爐，確定是狗肉，打臉移工說法。

台中市動保處長林儒良今天證實，市議員江和樹取得的肉塊送驗後，結果確實為狗肉，已經將結果送交大甲分局以利後續偵辦；分局則回應，已將卷宗送往地檢署，將由檢方傳移工說明。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲現場還有嘴部遭綑綁住的死亡犬隻。（圖／資料照片）

江和樹在市議會踢爆有越南盜獵團不僅捕獲流浪貓狗食用，就連石虎也不放過，並公然在網路上賣狗肉，已屠宰的狗肉1斤1500元，整隻狗1斤700元，甚至連石虎也有販賣，江和樹還公布販賣畫面，要求相關單位徹查此事。

不過，江和樹此舉卻惹怒動保團體，痛批江和樹作秀割稻尾，破壞這場時間長達半年、部署超過的跨縣市查緝行動。此案在網路上越燒越大，江和樹在質詢隔天火速先公布監視器畫面，證明動保人士先前曾到服務處商談此案，並非外界指出收割及阻擋警方辦案洩密之行為，之後又向協會道歉，但強調一切都是想盡速讓這些吃狗肉、傷害動物的不法份子繩之以法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比101大近5倍！「全台最大百貨商場」拚明年底開幕
前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查了
王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」　6藝人聲援幫反擊
尷尬畫面曝！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭就走
印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態
川普批台日韓「他們花我們的錢過得很好」　狂言：要拯救全世界

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

遊艇大亨咖啡店對嫩妹下藥！她機警逃過狼爪　判賠34萬確定

快訊／涉罷綠連署不實！姚富文、初文卿遭押抗告　高院裁定駁回

無良律師當詐團內鬼！助手機「遠端重置」滅證　上演偵查大公開

抖音網戀！女愛人催買Apple點數...他急衝超商　店員報警阻詐

遭房客撂人痛毆　民宿老闆「腦震盪+眼傷」驚恐回憶：往死裡打

台中貨車過彎「車燈已照到人」　還把腳踏車男撞飛田裡喪命

高中生做「硝糖火箭」把家燒了　補教師：像在易燃物旁點打火機

屏東夫妻檔郵局領288萬「買黃金保值」　警到場阻詐變護鈔

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

遊艇大亨咖啡店對嫩妹下藥！她機警逃過狼爪　判賠34萬確定

快訊／涉罷綠連署不實！姚富文、初文卿遭押抗告　高院裁定駁回

無良律師當詐團內鬼！助手機「遠端重置」滅證　上演偵查大公開

抖音網戀！女愛人催買Apple點數...他急衝超商　店員報警阻詐

遭房客撂人痛毆　民宿老闆「腦震盪+眼傷」驚恐回憶：往死裡打

台中貨車過彎「車燈已照到人」　還把腳踏車男撞飛田裡喪命

高中生做「硝糖火箭」把家燒了　補教師：像在易燃物旁點打火機

屏東夫妻檔郵局領288萬「買黃金保值」　警到場阻詐變護鈔

鳴日廚房把頤宮搬上車！大啖鮑魚漢堡、龍蝦米苔目　遊程今起開賣

廖錦德被控閃躲…揭「不受訪原因」　溫情喊話廖峻：誓死保護我爸

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

金哈克曼與妻陳屍家中「屍檢最終結果曝」！ 體內驗出1物：長期飢餓

章子怡頒獎禮舞台意外摔倒！「坐輪椅搭高鐵」網憂心…經紀人回應

勞動節優惠今天就開始！星巴克4／30起連兩天「大杯買一送一」

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

中國附醫致函《刺胳針》 要求撤文　認院內醫師投書違科學倫理

【泰格與雪兒】洗澡花絮

社會熱門新聞

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

即／女星整復竟慘骨裂　網紅整復師下場曝

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

獨／母女遭詐千萬雙亡　車手喊：皮膚病要交保

真的要回來了！貴婦奈奈5月1日抵台投案

屏東20歲女「上午下午跑銀行」 　警到場反詐宣導

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

逆子菜刀剁下媽媽頭顱　一審判刑17年

幫惡保母姊妹辯護的律師也挨轟　全律會：別污名化

獨／台中某國小學童水杯滴防蚊精油　害老師誤飲

猥褻性侵2繼女96次！重判15年半

日男照顧病妻36年！陳屍中和租屋處「屍水全流出」遺體今相驗

更多熱門

相關新聞

兒童之家男童迷路徘徊手搖飲店前！暖警帶他回家

兒童之家男童迷路徘徊手搖飲店前！暖警帶他回家

台中市警一分局民權派出所警方8日晚間8時許接獲通報，西區大明街有走失男童徘徊，疑似迷路需協助。巡佐林佳賢、警員胡家豪立即趕赴現場，查明該男童為兒童之家住民，因嘴饞想喝珍珠奶茶獨自外出卻迷路，警方立即耐心安撫，並順利護送男童返家。

快訊／台中后里派出所火警！

快訊／台中后里派出所火警！

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

關鍵字：

台中狗肉盜獵.泰國越南江和樹石虎

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

明變天！　「雨最大」地區曝

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面