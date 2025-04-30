兒童之家男童想喝珍奶…迷路徘徊手搖飲店前！台中暖警帶他回家

▲兒童之家男童想喝珍奶，徘徊飲料店門口。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市警一分局民權派出所警方8日晚間8時許接獲通報，西區大明街有走失男童徘徊，疑似迷路需協助。巡佐林佳賢、警員胡家豪立即趕赴現場，查明該男童為兒童之家住民，因嘴饞想喝珍珠奶茶獨自外出卻迷路，警方立即耐心安撫，並順利護送男童返家。

警方初步了解，男童當天放學後獨自走出兒童之家，並步行到西區某飲料店欲購買珍珠奶茶，未料卻因天色漸黑而迷路，只好徘徊於店前並向路人表示想喝奶茶，但言語斷續無法清楚表達，報案人發現異狀後通報警方。

員警到場後立即溫言安撫男童情緒，雖然男童無法清楚說出姓名，但提及住在學校附近的兒童之家，警方立即聯繫並確認男童身分，於半小時內將他安全載返。老師表示，男童放學後即未返回，有前往西區派出所報案協尋，見員警迅速將孩子帶回，老師頻頻表達感謝。

第一分局分局長尤啓南提醒，家中有年幼孩童或身心障礙者，應加強與孩子的溝通，教導外出時告知行蹤並避免獨自行動，隨時留意其動向。若孩子遇困難，可教導其向警察或可信賴的大人求助，以確保安全。如發現孩童走失，請立即撥打110報警，警方將全力協助，保障民眾安全。