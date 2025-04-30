基隆民政處長「認涉幽靈連署」交保　謝國樑：將檢討是否調職

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

多地檢方針對幽靈連署案展開調查，基隆地檢署28日搜索國民黨基隆黨部，並帶回多人訊問，向法院聲押基隆黨部仁愛區主任張金發、鄭文婷案領銜人紀文荃、基隆民政處長張淵翔，其中張淵翔以40萬元金額交保，基隆市長謝國樑30日上午針對此事回應了。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地院指出，張淵翔經訊問過後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告張金發、紀文荃、吳國勝、游正義之供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊、被告等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，足認被告張淵翔涉犯個人資料保護法第41條、第44條之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

法院認為雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，但考量被告張淵翔就上開犯行供承不諱，認無羈押之必要性，尚非不得以具保替代羈押之處分，准以40萬元具保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

面對媒體提問，是否會針對張淵翔進行職務調整，謝國樑回應，這兩天會與人事處、政風處、民政相關主管業務來進行討論，一切尊重司法、訴訟相關程序，若有最新消息將會與外界報告。

謝國樑強調，基隆市政府還是有很多認真工作、奉公守法的員工，大部分市府員工都沒有參與其中，盼外界別將所有市府員工形容成都有此類問題的公務員。另外，針對有人稱「張淵翔個人不敢這麼做」，疑似暗指謝國樑，謝國樑回應，「我在政大法研所刑法中心念了4年半才把碩士辛苦的拿到，基本上對刑法的構成要件是相當清楚、而且謹慎」，笑稱「我想這樣已經回答了。」