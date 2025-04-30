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查幽靈連署！基隆民政處長認了40萬交保　2人否認犯行遭收押禁見

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)40萬元金額交保。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

多地檢方針對幽靈連署案展開調查，基隆地檢署28日針對國民黨基隆黨部搜索，帶回多人訊問，訊後依照偽造文書等罪，向法院聲押基隆黨部仁愛區主任張金發、鄭文婷案領銜人紀文荃、基隆民政處長張淵翔。張淵翔坦承違反個資法、偽造文書，獲40萬元金額交保，至於紀文荃、張金發2人則不認罪名，雙雙遭羈押禁見。

基隆地檢署28日指揮法務部調查局基隆市調查站，針對國民黨基隆市黨部、罷免案領銜人住處等共6處，持基隆地方法院核發的搜索票，依法執行搜索，並傳訊相關人到案說明。

檢方訊問過後，認為張金發、紀文荃、張淵翔等人，涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。另外，吳國勝、游正義、許紹業則分別以30萬元、15萬元、3萬元金額具保候傳。

基隆地院指出，張淵翔經訊問過後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告張金發、紀文荃、吳國勝、游正義之供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊、被告等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，足認被告張淵翔涉犯個人資料保護法第41條、第44條之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

▲國民黨基隆黨部遭搜索，檢調帶回4人約談，圖為張金發。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲國民黨基隆黨部遭搜索，圖為張金發。（圖／記者郭世賢翻攝）

法院認為雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，惟考量被告張淵翔就上開犯行供承不諱，認無羈押之必要性，尚非不得以具保替代羈押之處分，准以40萬元具保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。

至於紀文荃、張金發，檢調調閱張金發、紀文荃、張淵翔、吳國勝、游正義等人的通話紀錄發現，他們有一個為罷免連署成立的「勝之群組」，吳國勝在群組內轉貼「國民黨台南市部被搜索!帶回6人調查!」的新聞連結後，紀文荃隨即解散群組，再重組群組，並向其他成員表示「原群在請大家清除」，認定2人犯罪嫌疑重大，否認犯行且所述避重就輕，與同案被告及證人所陳存有歧異，依卷證顯示尚有多位共犯尚未到案，事理上確可認為有勾串或湮滅未及查明事證之可能性，基隆地院裁定羈押禁見。

▲基隆地檢署查幽靈罷免案，向法院聲押3人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署查幽靈罷免案，向法院聲押3人。（圖／記者郭世賢翻攝）

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