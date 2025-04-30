罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

▲基隆市民政處長張淵翔（圖右）。（資料圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委幽靈連署頻傳，累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。離譜的是，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行，以40萬元交保。民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）受訪時痛批，國民黨不只黨系統集體犯罪偽造，連藍營執政縣市都用行政權限，非法介入罷免行動，無疑是大罷免行動中最嚴重醜聞。

基隆市政府民政處長張淵翔，涉嫌查詢戶政系統個人資料，協助罷免連署，遭基隆地檢署聲請羈押。法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，考量坦承犯行，准以40萬元交保，並限制住居。法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

張淵翔是前基隆市長張通榮之子，此次涉嫌提供戶政資料用於罷免案，對此，基隆市長謝國樑僅回應「尊重司法」，呼籲嫌疑人配合檢調「把事情都說出來」。國民黨立委林沛祥則認為，若公務人員真有不當使用戶政系統協助連署，按理不會出現死亡連署這樣明顯的漏洞。

吳思瑤表示，這無疑是大罷免行動中最大、最嚴重醜聞，涉及行政機關濫用行政權限提供名冊、幫助罷免團體造假冒名連署，這絕對是非常嚴重醜聞，涉及的不是只有國民黨作為始作俑者，更嚴重的是，由基隆市政府民政單位提供名冊犯罪，絕對非同小可。

對於基隆市府舞弊行為，吳思瑤指出，當事人也已經坦承不諱，承認犯行，幾乎可以確認，國民黨不只黨的系統上上下下集體犯罪偽造，連藍營執政縣市都用行政權限，非法介入罷免行動，這絕對要嚴肅偵辦、繩之以法。

吳思瑤批評，如果行政不中立至此、違法還不能調查，台灣就不是法治國家，也要看國民黨怎麼回應如此嚴重的醜聞跟舞弊。國民黨發動的罷免，幾乎可以斷定是集體性舞弊行為，連地方政府都參一腳，支持法辦、嚴辦跟究責。