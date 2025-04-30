印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態

▲克什米爾恐怖攻擊事件導致印巴局勢升溫，雙方連日交火。圖為印度士兵 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦資訊部長塔拉爾（Attaullah Tarar）30日表示，依據手中掌握的可靠情資，印度打算以巴哈甘（Pahalgam）事件為藉口，在未來24小時至36小時之內發動軍事打擊，「任何侵略行為都將面臨果斷回應，印度將要對該地區任何嚴重後果負起全部責任」。巴基斯坦目前已進入高度戒備狀態。

Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24-36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.

Indian self assumed hubristic role of Judge, Jury and… pic.twitter.com/WVW6yhxTJ0 — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 29, 2025

路透、NDTV等報導，印度控制的克什米爾巴哈甘是知名避暑勝地，但近期卻發生26人死亡的恐怖攻擊事件，印度指責巴基斯坦要為這場恐攻事件負責，巴基斯坦否認涉案。這起事件導致印巴局勢升溫，雙方連日交火。

消息人士29日稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）已賦予印度武裝部隊全面行動自由作為巴哈甘恐攻事件的回應，包括軍事反應的方式、目標與時間。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）稱，印度即將發動軍事侵略行動，巴基斯坦已經進入高度戒備狀態，但只有在生存受到直接威脅時才會動用核武。