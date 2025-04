印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態

▲克什米爾恐怖攻擊事件導致印巴局勢升溫,雙方連日交火。圖為印度士兵 。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

巴基斯坦資訊部長塔拉爾(Attaullah Tarar)30日表示,依據手中掌握的可靠情資,印度打算以巴哈甘(Pahalgam)事件為藉口,在未來24小時至36小時之內發動軍事打擊,「任何侵略行為都將面臨果斷回應,印度將要對該地區任何嚴重後果負起全部責任」。巴基斯坦目前已進入高度戒備狀態。

Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24-36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.

