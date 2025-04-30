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陸委會建議台商加速撤離？　朱鳳蓮用數據打臉：同比增長127.1%　

▲▼ 大陸國台辦朱鳳蓮（2025.4.30） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會副主委沈有忠日前指出，台商赴大陸投資佔台總對外投資比例已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%，建議台商加速撤離大陸。對此，大陸國台辦今（30）日拿出數據打臉陸委會，「大陸實際使用台資12.6億美元，同比增長127.1%；新設台商投資企業1592家。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「民進黨當局出於謀「『獨』本性，慣於造謠抹黑，干擾兩岸交流合作。他們編造的謊言在事實面前不堪一擊。」

朱鳳蓮指出，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。大陸經濟穩定向好，能為深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間。面對變亂交織的外部環境，大陸舞台大、市場前景廣、政策預期穩、安全形勢好的優勢進一步凸顯，始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。

朱鳳蓮強調，「今年一季度，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2%；大陸實際使用台資12.6億美元，同比增長」127.1%；新設台商投資企業1592家。越來越多台商台胞用實際行動證明大陸始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。

朱鳳蓮再次重申，面對美國濫施關稅，祖國「大陸第一時間採取堅決有力的反制措施，顯示出捍衛國家發展利益和國際公平正義及秩序規則的決心，彰顯了保持自身經濟發展的信心。我們將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。」希望廣大台商台企堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵御外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

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