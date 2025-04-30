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呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所） 

記者葉國吏／綜合報導　

呂秋遠律師的私生子事件持續發酵。29日晚間，「黑心律師」楊律師在網路上發布了一系列貼文，揭露當事人林女的故事。林女詳細描述了自己如何在呂秋遠的律師事務所實習，並因拒絕墮胎而被開除的經過。她更指出，呂秋遠以「靠口才吃到女生」的方式接近她。

林女回憶，自己從英文系畢業後，決心追求法律夢想，卻在求職過程中屢遭挫折。某天，她看到一直崇拜的家事律師呂秋遠開職缺，便決定應徵。雖然朋友們對她的決定表示擔憂，但她依然選擇加入呂的事務所。林女形容，呂秋遠給的這份工作就像是「天上掉下來的禮物」。

▲▼呂秋遠私生子生母透露呂秋遠的把妹話術。(圖／翻攝自當事人臉書)

▲呂秋遠私生子生母透露呂秋遠的把妹話術。(圖／翻攝自當事人臉書)

然而，林女在實習期間經歷了不少不愉快的事件，包括在法庭外被呂秋遠牽手的尷尬時刻。她透露，呂秋遠曾對她說過一系列「把妹話術」，如「全世界的人都誤解他」和「妳死心蹋地跟著我就好」。這些話術讓她感到不安，但她選擇妥協，擔心若惹怒對方可能會影響自己的職業生涯。

楊律師在貼文中也提到，林女因懷孕不願墮胎而被呂秋遠開除，後來只能領取失業補助。律師張鈞綸則在Threads指出，若林女的指控屬實，這符合性騷擾防治法中的「權勢性騷擾」。他呼籲當事人勇敢提出申訴，同時也勸呂秋遠誠實面對自己的行為，不要試圖轉移焦點。網友們對此事議論紛紛，紛紛表示對呂秋遠的過往行為感到不滿。

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