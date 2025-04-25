　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

呂秋遠「私生子生母」背景起底　遭爆：曾是他手下學習律師

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導　

知名網紅律師呂秋遠捲入私生子風波，引發網路熱議。有業界人士爆料指出，私生子的生母也是一名律師，曾在呂秋遠的事務所實習，並質疑此事是否違反112年修正的性平教育法。

風波爆發後，呂秋遠在臉書上表示自己沒有做錯事，並強調這是他的隱私，無需對外交代。他還指控法院在判決書中寫出他的全名，並威脅要對「欺負我孩子的人」發出傳票。對此，律師張鈞綸在Threads上發文表示，過去曾有呂秋遠的受害者找他幫忙，但這次看到呂秋遠自稱無辜，忍不住揭露一些事實讓大家評理。

張鈞綸透露，呂秋遠的事蹟在律師界已是半公開的秘密，私生子事件也早在一年多前就有人知曉。他指出，女方是呂秋遠事務所的學習律師，透過判決書姓名即可查詢，但因司法院擔心惡人，目前已將判決書姓名隱去。張鈞綸強調，強制認領案不一定要隱去成年當事人的姓名，因此呂秋遠不應該「靠邀」法院對付他。

根據判決書顯示，112年雙方交往後，女生懷孕並驗了DNA，但呂秋遠拒絕認養，直到進入強制認領訴訟後才辦理認領手續。張鈞綸批評呂秋遠抱持著「孩子可能不是我的心態」拒認養，最先欺負孩子的就是他本人。

此外，張鈞綸指出，112年8月修正的性別平等教育法禁止師生戀，並規範校長或教職員工不得與未成年學生發展親密關係或利用不對等之權勢關係發展有違專業倫理的關係。律師職前訓練規則也強調律師在學習期間要遵守倫理規範。張鈞綸質疑，呂秋遠竟敢說自己沒做錯事，難道不涉及公益嗎？

最後，張鈞綸表示，如果接到傳票，他很樂意與呂秋遠討論此事，並批評呂秋遠至今仍不明白何謂「單純的義憤」，反而怪罪他人忌妒他，卻不檢討自己。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
呂秋遠「私生子生母」背景起底　遭爆：曾是他手下學習律師
童星出身！　24歲美女星離奇過世「一屍兩命」
東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨
快訊／台南金紙店凌晨火警！大量砲竹爆炸　老闆夫妻命危
美股連3紅！4大指數收漲逾1%　台積電ADR漲4.04％
美媒：美國軍艦4／23通過台海　川普重返白宮後第2次
快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

呂秋遠「私生子生母」背景起底　遭爆：曾是他手下學習律師

快訊／台南金紙店凌晨火警！大量砲竹爆炸　老闆夫妻命危

快訊／新北中和1男深夜宮廟前遭追砍　現場噴大片鮮血　

快訊／宜蘭罷綠涉幽靈、偽造連署　正副領銜人各以20萬、15萬交保

桃園3警涉貪聲押禁見獲准　市警局祭重懲2大過免職

花蓮通緝黑道與2警「慶生同框」IG限時露餡　高層震怒拔官記過

快訊／新北傳槍響！警匪街頭追逐　1人無呼吸心跳CPR送醫

快訊／宜蘭罷免綠委正、副領銜人　21：10被移送地檢署複訊

羅時豐兒出手護兄弟女友遭判刑！　假星探色魔被毆...超噁黑歷史曝

毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【泰格與雪兒】醫美友情

呂秋遠「私生子生母」背景起底　遭爆：曾是他手下學習律師

快訊／台南金紙店凌晨火警！大量砲竹爆炸　老闆夫妻命危

快訊／新北中和1男深夜宮廟前遭追砍　現場噴大片鮮血　

快訊／宜蘭罷綠涉幽靈、偽造連署　正副領銜人各以20萬、15萬交保

桃園3警涉貪聲押禁見獲准　市警局祭重懲2大過免職

花蓮通緝黑道與2警「慶生同框」IG限時露餡　高層震怒拔官記過

快訊／新北傳槍響！警匪街頭追逐　1人無呼吸心跳CPR送醫

快訊／宜蘭罷免綠委正、副領銜人　21：10被移送地檢署複訊

羅時豐兒出手護兄弟女友遭判刑！　假星探色魔被毆...超噁黑歷史曝

毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

首次開放免費用戶體驗　OpenAI深度研究額度再升級！

《紐時》：川普關稅戰恐把「亞太地區」拱手讓給中國

今明轟雷雨！　下週鋒面再襲北台轉涼

呂秋遠「私生子生母」背景起底　遭爆：曾是他手下學習律師

知名火鍋蘆洲創始店5／12熄燈　網友不捨告別：曾1個月吃掉8萬

快訊／台南金紙店凌晨火警！大量砲竹爆炸　老闆夫妻命危

川普不滿俄羅斯襲擊基輔：停戰未來幾天非常重要

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

美媒：美國軍艦4／23通過台海　川普重返白宮後第2次

快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

社會熱門新聞

中和1男深夜宮廟前遭砍　現場滿地鮮血　

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

台南國中生疑遭霸凌餵毒亡　解剖報告「無毒物反應」

桃園3警涉貪聲押禁見獲准　市警局祭重懲2大過免職

即／新北傳槍響！警匪街頭追逐　1人無呼吸心跳

花蓮通緝犯與2警「慶生同框」　高層震怒拔官記過

羅時豐兒護兄弟女友遭判刑　揍的是假星探變態

宜蘭罷免綠委正副領銜人　被移送地檢署複訊

快訊／台南凌晨火警！　屋內「大量砲竹」爆炸

宜蘭罷綠幽靈連署　正副領銜人交保

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長移送北檢

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

啪啪小女友2年　渣男遭判刑1年2月

更多熱門

相關新聞

陳沂再批呂秋遠「說一套做一套。還無套」酸爆

陳沂再批呂秋遠「說一套做一套。還無套」酸爆

知名律師呂秋遠爆出有私生子，外遇對象要求他認領被拒提告，台北地方法院以「呂秋遠已經主動認領」為由駁回。網紅陳沂21日直言「呂秋遠人設翻車」，「整天說別人是渣男的，通常都有嘴說別人，沒嘴說自己」。陳沂23日再度開酸，呂秋遠怎麼好意思說別人欺負他的孩子，「說一套做一套。還無。套。」

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「拒認私生子」被生母提告　呂秋遠深夜首發聲

「拒認私生子」被生母提告　呂秋遠深夜首發聲

呂秋遠已認領小孩她為何還要告？律師曝原因

呂秋遠已認領小孩她為何還要告？律師曝原因

陳沂酸呂秋遠「人設翻車」：道貌岸然

陳沂酸呂秋遠「人設翻車」：道貌岸然

關鍵字：

呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

中和1男深夜宮廟前遭砍　現場滿地鮮血　

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

中美關稅戰轉機？部分晶片或免125%重稅

台南國中生疑遭霸凌餵毒亡　解剖報告「無毒物反應」

桃園3警涉貪聲押禁見獲准　市警局祭重懲2大過免職

口臭出現「3大惡味」要注意！醫師示警：恐是癌症

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

即／新北傳槍響！警匪街頭追逐　1人無呼吸心跳

美國首次表態　轟中國誤用2758號決議

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面