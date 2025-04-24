呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的：高招

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導

知名網紅律師呂秋遠近日捲入一場私生子風波，呂秋遠22日發文強調自己沒有做錯事，並呼籲大家不要關注他的隱私。對此有公關律師分析此案，透露生母的真正目的，直言很聰明。

公關律師「瑞克說法」在臉書上分析此案，指出法院依法判決並無不妥，但生母提告的真正意圖值得思考。他認為生母的目的是希望透過法院判決曝光此事，讓大家知道「大律師喜獲麟兒」。

瑞克說法進一步表示，生父已經認領，生母應該明白無法再用判決再認領一次，那麼她堅持提告的目的可能是為了讓這件案子公開，引起更多關注。

網友們紛紛留言表示：「恭喜大律師通過民進黨高官考核」、「沾沾喜氣，虧你想得出來XD」、「應該是和贍養費用沒談攏，但我沒有證據」、「大律師表示小孩我認我養，但我和妳沒有任何瓜葛，想讓我罵名在外？妳可能沒查詢過我網路名聲吧」、「明顯就是訴訟之後大律師才趕緊去認養」。瑞克說法也一一回應：「總是要說說吉祥話」、「大律師可算是台灣初代的律師界網紅了，名氣大得很」。

此外，瑞克說法在留言區補充，大家除了讚揚生母的智慧外，也應該思考生父的立場，如何讓事情低調處理，「想知道的話，歡迎預約找我諮詢」。