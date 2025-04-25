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呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者施怡妏／綜合報導

知名律師呂秋遠爆出有私生子，外遇對象要求他認領被拒提告，台北地方法院以「呂秋遠已經主動認領」為由駁回，不過事件仍持續延燒，有網友好奇問「為什麼讓那麼多人酸呂秋遠？」對此，有人分析3原因，除了人設崩塌以外，呂秋遠起初不認小孩是自己的，是因為有訴訟才進行認領。

有網友在PTT發文，「呂秋遠私生子事件，為什麼讓那麼多人酸他？」最近呂秋遠爆出私生子事件，很多公眾人物都有發文，網友也討論熱烈，納悶為何這件事情會這麼多人關注，「他到底是得罪很多人呢？還是說做人不是很好？大家要猛踩他？」

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對此，有網友回文點出3原因，「這人就是靠裝成兩性大師，幫各類女性寫心靈雞湯，然後從中培養粉絲起來的，表面上道貌岸然，實際上很早就外遇離婚了」；第一點就是人設崩塌，第二點是，女方聽說是事務所的實習律師，「資深律師跟實習律師上床，這沒有權力不對等，和違反律師專業準則的問題嗎？」

第三點則是，從判決書可以得知，雙方在112年間交往，懷孕，去驗了DNA，但呂秋遠不認，直到進入強制認領訴訟之後，呂秋遠才在去年底進行認領，「這已經不是一個很乾脆的老爸了，也因此女方縱然沒有訴之利益，仍要求法院裁定，留個紀錄」。

網友表示，據傳呂秋遠當初不認的原因是，「那個小孩有可能不是他的」，是因為有訴訟才認領，「最渣的就是被告了才認領小孩，完全沒有想負責的意思。我只想說，小孩真可憐」。

貼文曝光，掀起網友討論，「知道他為什麼這麼了解渣男了吧」、「懂女人，又懂渣男，好懂好懂」、「看辯解以為是女的很瞎堅持要告，結果也是法律人，要告到底就不單純了」、「女生故意告到底就是要讓他名字曝光啊，輸贏不是重點」、「人設經不起考驗，迴力鏢太多」、「然後再去看他的聲明，留言還在老來得子，喪事喜辦，真的很有趣」。

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