快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱全認了！坦言先前不認罪是膽小害怕

▲保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

北市1歲10月大的男童「剴剴」疑遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，今北院國民法官法庭進入第6天審理，下午開庭時，劉彩萱認罪，當庭崩潰痛哭、道歉，稱「我一開始很喜歡剴剴」，但不知道從何時開始失去耐心，才會釀成遺憾。對於檢察官起訴罪名，劉彩萱全部認罪，並表示先前不認罪原因是因為自己「膽小害怕」。

據了解，法醫許倬憲出庭時證稱，剴剴係死於低血容性休克，而營養不良與肺炎則是次要原因，造成體內缺血、免疫力下降，再加上長時間罰站與全身多處瘀傷，使體內滲透壓失衡，他並明確表示剴剴死因跟所謂溢奶嗆到無關。

此外，台大兒童醫院主任醫師呂立也作證，表示剴剴全身至少有42處嚴重受虐傷勢，族繁不及備載，尤其陰囊還有新舊撕裂傷，呂立一度哽咽稱「殘忍、虐待都沒辦法形容，他生命最後3個月，一定非常痛苦！」

呂立說，剴剴在劉氏姊妹照顧的3個多月期間，身高體重與頭圍陸續掉出原本50%到85%的生長曲線，最差僅剩15%，死前被送到醫院急救，體溫只有攝氏24度，「這是放了多久，沒人關心」。呂立嘆息，「如果我是他，一定好害怕，沒有人來救他，這是教科書等級的凌虐，被迫提前結束生命」，他無法想像這些傷勢背後的精神虐待，剴剴過世前的照片顯示眼神充滿恐懼，好像害怕隨時受罰，他應該不懂自己為何要被這樣對待，「他生命最後3個月，一定非常痛苦」。

針對這起虐童致死案，劉彩萱先前出庭時還為自己惡行辯解，否認有叫剴剴罰站，稱那是剴剴專用的「冷靜區」；劉彩萱還反指剴剴狀況多，如剛到她家托育時、見面就罵髒話五字經，還會自撞自摔自傷、自己抓頭髮、拉扯別人耳朵，她才在就寢時綁住剴剴手腳，防止剴剴撞傷。劉彩萱還稱，拍照傳給妹妹則是隨興分享心情，純粹發牢騷。

但今下午再度開庭時，劉彩萱一改先前閃躲態度，當庭痛哭認罪，坦承打剴剴手心、鞋拔打腳底等。劉彩萱還稱，自己一開始很喜歡剴剴，但卻不知從何時開始失去了耐心，最終造成今天的遺憾。對於先前為何辯解、不認罪？劉彩萱則哽咽表示，是因為自己害怕、膽小。目前劉彩萱對檢方起訴罪名全都認罪，但仍對部份事實有所爭執。