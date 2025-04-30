「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫轟：該付出代價了

▲涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）。（圖／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

台大兒童醫院主任醫師呂立作證表示，剴剴陰囊有新舊裂傷「好痛，真的好痛。」懷疑他遭性侵害，更哽咽嘆剴剴生命最後3個月，一定非常痛苦。然而保母在庭上毫無表情，這讓家醫科醫師許書華怒轟「該付出代價了！」並提出2點，「嚴懲惡保母，讓施虐者繩之以法」，以及改善托育體系。

許書華在臉書粉專指以「每一道傷痕，都是他無聲的呼救」為標題痛心發文，看到呂醫師證詞提到，剴剴全身共有42處虐待傷勢，頭部、臉部、軀幹、耳朵無一倖免。頭頂與額頭的大片瘀青，最大範圍達7x3公分，雙耳有掐痕、雙眼眶瘀傷，嘴唇破裂、下門牙三顆斷裂一顆脫落，這都不是意外造成，而是長期、密集、蓄意施虐的痕跡。

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更令人髮指的是，剴剴身上出現了生殖器深層撕裂的新舊傷痕，讓呂醫醫師高度懷疑他曾遭到性侵害，這也是他小小身軀裡最痛的傷口，「好痛，真的好痛。」事後，呂醫師越說越沉重，不懂為何小孩半夜不睡覺、沒躺在床上，卻被綁成頭臉除了口鼻都包住，「殘忍，虐待，都沒辦法形容」。

許書華也提到，尤其在剴剴短短生命的最後3個月，他活在痛苦、驚恐、飢餓與無助中，沒有任何適當醫療，沒有任何即時救援。他的每一道瘀傷、每一處骨折、每一次流血，都在無聲地呼喊：救救我。

在庭上，最令許書華氣憤的是，兩名涉案保母在庭上聽著醫師描述剴剴所遭受的苦難，卻毫無表情，毫無悔意。這讓許書華硬起來喊話，「我們必須要求嚴懲惡保母，讓施虐者繩之以法；改善托育體系，杜絕監管漏洞」。

最後，許書華也直言，為每一個孩子，建立真正能守護他們生命安全的防線，「真的夠了～該付出代價了！」

網友也紛紛怒轟，「心很痛不敢細看醫生描述」、「可以全民公投他們的判決嗎」、「當媽的看了都很難過，不敢想像」、「到底還要審多久？這麼明顯的案例和這麼多的證詞都還不夠嗎？真的可惡至極」、「她們這是殺人，法官一定要重判」、「還有那位社工呢」、「當庭聽著卻毫無悔意，連裝都不屑，那兩個簡直不配為人！終有惡報」。