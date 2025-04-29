國1南220K驚悚車禍！貨車遭擦撞翻覆　駕駛命危救回昏迷指數3

▲國道1號南下220K發生車禍，陳姓駕駛被救回後昏迷指數3。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國1南下埤頭鄉路段29日下午發生一起嚴重車禍，一輛由陳姓男子（約40歲）駕駛的貨車行經220K路段時，與25歲洪男駕駛、載著吊掛機具的藍色貨車發生碰撞，整輛車四腳朝天翻覆，陳男受困在車內，救出時沒有生命徵象，經醫院急救目前已恢復呼吸心跳，昏迷指數3，至於副駕男乘客擦挫傷不願送醫，警方初步研判為洪男變換車道時不慎擦撞釀禍，詳細肇因尚待調查釐清。

彰化縣消防局下午13時27分據報，國1南下220K發生車禍，立即出動消防車輛2輛、救護車1輛、消防人員7人前往執行緊急救護任務，現場為1輛大貨車與1輛工程車發生交通事故，造成大貨車翻覆，大貨車駕駛經救出後，無呼吸、無脈搏，現場立即給予急救處置後，送往衛部彰醫院救治。同車副駕駛有些許擦傷，但表示不需送醫。另工程車駕駛及副駕駛皆表示未受傷，不需送醫，現場後續交由國道員警處理。

部立彰化醫院表示，國道車禍陳姓男子到院時沒有生命徵象，經過約8分鐘CPR急救後恢復呼吸心跳，經電腦斷層掃描後確認陳男頸椎、左側肋骨及肩頰骨骨折，還需做MRI確認是否傷及頸椎的神經，目前插管中治療中，昏迷指數3分。

▲藍色貨車疑似變換車道不當撞擊貨車釀禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道第三公路警察大隊表示，事發當時洪男駕駛小貨車行駛中線車道，欲變換車道時擦撞行駛外側車道陳男駕駛的自小貨車，造成陳男駕駛傷勢嚴重，送至衛福部彰化醫院急救。現場於14時31分排除，洪男酒測值為零，陳男待測，另有關肇事經過及肇因研判由本大隊持續調查釐清中。

國道警方同時呼籲，汽車駕駛人變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，尤其高速公路變換車道不當，為常見的肇事因素，除處罰3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。