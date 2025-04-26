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北市公寓住戶「喝2天屍水」　高大成安慰：水有煮沸問題不大

台北市大安區敦化南路上某處公寓，25日發現1名77歲黃姓老翁陳屍頂樓水塔內。（圖／翻攝畫面）

▲台北市大安區敦化南路上某處公寓，25日發現1名77歲黃姓老翁陳屍頂樓水塔內。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市大安區敦化南路上某處公寓，25日發現1名老翁陳屍頂樓水塔內。警方調查後認定死者為失蹤2天的77歲黃姓老翁，也就代表此前住戶可能已經喝了2天屍水，造成公寓10多戶住戶人心惶惶。法醫高大成受訪時指出，腐肉細菌多，不過水有煮沸後使用的話，問題不大。

據了解，77歲黃姓老翁家住北投，日前到72歲弟弟位於大安區的公寓借住，黃翁弟弟自住6樓，並安排黃翁住在7樓的頂樓加蓋。但黃翁弟弟23日下午到派出所報案，表示哥哥疑似在凌晨出門後，到下午仍未返回，因此尋求警方協助。

警方調閱監視器，並未發現黃翁離開的影像，因此在公寓內展開搜索，直到25日在頂樓打開水塔，才尋獲已經泡在水中的黃翁遺體。因遺體無明顯外傷或打鬥痕跡，檢警26日相驗後，不排除黃翁為溺斃。黃翁弟弟則透露，哥哥生前服用的慢性病藥物中，副作用有幻聽、被害妄想等症狀，認為可能是因此躲到水塔裡意外身亡，檢警將擇日解剖遺體確認死因。

該處公寓中約10戶住戶，直到失蹤黃翁遺體被發現後，才知道自己可能已經喝了2天屍水，擔心健康受到影響。法醫高大成26日受訪時則表示，遺體浸泡水中，屍水可能已被儲存的水稀釋，要注意的是排泄物和腐敗細菌感染。

高大成說明：「大概就是一般腐敗細菌的感染吧，把1塊肉泡在水中，像這種天氣大概1天就會壞掉，腐敗就會產生很多細菌在裡面，但煮沸過應該也不會怎樣，裡面細菌都會死掉，只是那個味道不好而已啦。」

另外，高大成也指出，遺體經初步檢視無外傷，他推測可能是死者突然失智，因為初來乍到不熟悉路線，可能走到頂樓水塔旁時不慎跌落，或是出於好奇探頭看水塔從而跌入，至於具體是哪個原因，可以看遺體在水塔內呈現的樣貌是「頭朝下」或是「腳朝下」，便可得知一二。現在需要等法醫解剖和警方調查，釐清是否涉及他殺或其他因素。

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