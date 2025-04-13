搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」　空姐緊抓把手！驚險影片曝

▲原PO透露，很多乘客吐了。（圖／網友授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

鋒面昨（12日）晚間抵達台灣，中央氣象署針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息。昨日桃機共有5個航班一度轉降，後來皆返回桃園機場，另有4航班重飛。有網友從越南回台，晚間9點抵達，猶如雲霄飛車般，整架飛機上下左右晃動，空服員跟乘客緊抓著把手。

有網友在Threads發文，昨晚搭越南航空回台，剛好遇到鋒面，雷雨加上強風，整架班機像是雲霄飛車，「一堆人吐得亂七八糟，頭超暈的」。他貼出機上影片，乘客、空服員坐在座位上，緊緊抓著把手，還˙可以乘客的尖叫聲。

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影片曝光，不少網友驚呼「真的要給機組員滿滿尊敬」、「辛苦了！住附近風雨真的很夭壽」。還有人留言，「剛剛回到台灣，謝謝辛苦的工作人員，非常感謝」。

中央氣象署表示，昨天在24小時累積雨量部分，花蓮及南投山區都有100毫米，平地則是桃園中央大學測站3小時累積雨量達100毫米以上，達豪雨等級；另在時雨量部分，嘉義及台南平地都有達大雨等級。

桃園機場公司指出，昨天晚間9時起，氣象台陸續發布桃園機場有雷雨警報及強風警報，影響5個航班轉降，後來皆有返回桃機，受影響重飛航班包括5Y8246、CI179、CI762、CX464（2次）。

另外，機場公司表示，原轉降高雄，後來又返回桃機5航班包括CX464香港-台北（旅客145人）、BR806澳門-台北（旅客126人）、JX718河內-台北（旅客180人）、HX282香港-台北（旅客174人）、CI129福岡-台北（旅客177人）。

本文獲原PO授權轉載。