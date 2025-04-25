出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！5航空規定曝光

▲桃機提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「電動行李箱」非常受歡迎，因為裡面有鋰電池的關係，所以它不只是行李箱，也可以變為「電動車」，讓使用者騎乘代步。不過要注意的是，桃園國際機場先前就曾提醒，為了維護機場秩序，航廈內禁止騎乘或使用電動行李箱等載具。而事實上，國外好幾個機場、航空也都有相關規定。

【機場規定】

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一、台灣｜桃園國際機場

桃園國際機場在官網提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，「呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車」。

二、台灣｜台中國際機場

台中國際機場提醒，「為維護機場秩序及旅客安全，禁止於航廈內騎乘自行車、滑板車、電動行李箱等載具，或使用滑板等器材」。

三、日本｜關西國際機場

關西國際機場指出，「為了所有旅客的安全，在關西國際機場禁止乘坐電動行李箱。感謝您的理解與合作」。

四、日本｜新特麗亞名古屋中部國際機場

中部國際機場規定，「為了防止意外發生，中部國際機場禁止乘坐電動行李箱。為了確保大家的安全，我們感謝您的理解與合作」。

【航空規定】

一、台灣｜中華航空

中華航空規定如下：

1.鋰電池無法拆卸：

►鋰金屬含量小於0.3g或電容量小於2.7瓦特小時，例如鈕扣電池。

►託運時：可直接受理。

►手提時：該智慧型行李箱須符合手提行李規範，具有傳輸功能的裝置，請遵守機上雜誌之電子用品使用規定。

►鋰金屬含量大於0.3g或電容量大於2.7瓦特小時，禁止手提或託運。

2.鋰電池可拆卸：

►鋰電池電容量需小於160瓦特小時：

►託運時：必須將電池卸下，並將卸下之鋰電池當作手提行李攜帶上機。

►手提時：該智慧型行李箱須符合手提行李規範，具有傳輸功能的裝置，請遵守機上雜誌之電子用品使用規定。

二、日本｜全日本空輸（ANA）

針對智慧型行李箱，全日空指出，「無法拆卸的鋰電池不得攜帶上機，亦不得託運。若智慧型行李箱配備的鋰電池可以取出，則可將該行李箱攜帶上機或託運。」

三、香港｜國泰航空及國泰港龍航空

國泰航空及國泰港龍航空指出，「智能行李不會歸類為手提電子器材（PED）；其電池會被視為可攜式備用電源或備用鋰電池​」。如果需要在旅程中任何航段將智能行李寄艙，「必須將鋰電池拆除及放置在手提行李，並符合現行攜帶備用鋰電池之相關規定」；若為手提，「該行李之電池必須可拆除，惟航程期間電池須保持內置於行李內。若電池不能拆除，該行李不可手提上機或寄艙」。

四、新加坡｜新加坡航空

新加坡航空指出，「以鋰電池供電的行李箱（亦稱智慧行李箱），內部可能含有馬達、行動電源、全球定位系統、行動通訊系統、藍芽、RFID或無線網路等技術」，因此必須遵守攜帶鋰電池的所有規定。

1.隨身行李：

►可拆卸的鋰電池容量須小於 160 瓦特小時（Wh）。

►可拆卸的鋰電池可安裝在裝置內。

►行李箱的尺寸與重量必須符合隨身行李之規定，單件重量不可超過 7 公斤。

►所有電子傳輸功能（如全球定位系統、藍芽、無線網路等）必須遵．►機上安全須知卡內有關個人電子設備的規定。



2.託運行李：

►鋰電池必須自行李箱內取出並攜帶進入客艙。

►如果智慧行李箱無法符合上述安全規定，將被拒絕託運。旅客需登機前自行安排物品的存放或處置。

五、阿拉伯聯合大公國｜阿聯酋航空

阿聯酋航空指出，「基於安全原因，我們的航班無法接受個人機動車登機，例如用作可騎乘之機動摩托車的智慧型行李箱、漂浮滑板或 Segways 迷你平衡車等。由於這些物品含有大型鋰電池，我們無法以託運行李或手提行李的方式運輸這些物品。就算您是從其他接受這些物品登機的航空公司轉機，仍然必須遵守本規定」。

如果民眾要出國玩，請務必提前查詢相關規定。