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搭飛機行李箱3習慣恐害航班延誤　桃機1個月80起狀況

▲▼機場行李輸送分揀系統。（圖／桃機公司提供）

▲旅客行李箱束帶未綁緊或外套脫落等，常導致機場行李輸送分揀系統異常。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

出國搭機最怕延誤，不過攜帶行李廂3大習慣可能害班機延誤，有機場人員透露，不少民眾行李箱習慣用行李綁帶，若沒綁緊脫落、扣夾未固定在提把處、使用塑膠布外套，容易害行李輸送軌道停機、班機延誤。桃機公司統計，機場每月平均發生80件行李廂配件脫落，導致輸送系統異常影響運作。

不少民眾出國憂心行李箱在託運過程損壞或為方便記認，習慣使用行李束帶，不過往往行李箱上看似不起眼的綁帶、護套與掛飾配件，常是造成行李損傷甚至航班延誤的「罪魁禍首」。

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一名機場工作人員表示，在行李輸送系統過程，最常排除的問題不外乎是行李綁帶脫落，卡在輸送軌道，或行李箱外套滑出，卡在軌道，除了要花很多人力和時間處理外，嚴重者甚至會導致系統停機，改人工分類和搬運，造成班機延誤或行李趕不上飛機，因此出國行李箱須留意是否綁緊、綁帶扣夾是否固定在提把的地方。

此外，機場工作人員也呼籲，行李箱外套不要使用塑膠布材料，因為在下分道口時很容易黏附在滑下口，導致人工要花時間處理。

▲▼桃機,機場,行李,行李箱。（圖／桃機公司提供）

▲旅客行李箱配件鬆脫恐害行李輸送系統異常，平均每月有80起。（示意圖／桃機公司提供）

根據桃園國際機場統計，桃園機場每個月平均發生約80件因行李箱配件脫落所引起的輸送系統異常事件，其佔異常阻塞的比例高達36%。主要是行李箱的配件包括綁帶、小吊飾或未固定好的行李箱護套，經常在輸送過程中脫落，卡在行李輸送系統內。由於在旅客看不到的地方，行李輸送系統第一航廈總長度3,015公尺，第二航廈更高達4,000公尺，所以一旦停機就有可能造成行李堵塞影響整體運作。

機場公司維護處表示，「每當輸送系統因配件卡阻而停擺，至少需要10至20分鐘的搶修時間，甚至更久，嚴重影響後續航班與旅客行程安排。」令維護廠商印象深刻的是曾有一次，一條行李綁帶在高速分揀機上捲入軌道，造成3台行李托盤斷裂，分揀系統停機30分鐘，維修費用高達45萬元。

桃機公司也透露，曾有旅客因為行李配件掉入分揀機，還導致其他旅客的行李箱受到擠壓損傷，引發連鎖抱怨事件，甚至求償案例。航空公司也為此耗費不少人力與資源處理後續賠償與維修問題。

▲▼桃機,機場,行李,行李箱。（圖／桃機公司提供）

▲▼搭機行李箱不卡關秘訣。（圖／桃機公司提供）

▲▼桃機,機場,行李,行李箱。（圖／桃機公司提供）

▲搭機行李箱不卡關秘訣。（圖／桃機公司提供）

▲▼桃機,機場,行李,行李箱。（圖／桃機公司提供）

針對出國搭機攜帶行李箱，機場公司也呼籲旅客務必注意行李箱配件的牢固程度，包括確認綁帶緊密、不易鬆脫；行李箱護套需完全固定，避免邊緣捲曲鬆動；減少或避免使用容易脫落的小型吊飾及裝飾；以及不放置不合規行李。旅客的小小注意，都能確保行李安全，避免影響整體運輸效率。

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