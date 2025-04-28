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廝殺白熱化！林俊憲批陳亭妃「藉藍打綠」　陳亭妃：黨內是競爭不是鬥爭

▲民進黨2026台南市長選戰提前開打，林俊憲與陳亭妃隔空交火，氣氛緊張。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨2026台南市長選戰提前開打，林俊憲與陳亭妃隔空交火，氣氛緊張。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨兩位有意問鼎2026台南市長選戰的立委林俊憲與陳亭妃，近日互動火藥味濃厚，林俊憲28日公開點名陳亭妃，批評對方「藉國民黨力量打擊黨內同志」，並直言自己的隱忍似乎成了默許，若不制止只會愈演愈烈，陳亭妃則強調，黨內是「競爭不是鬥爭」，呼籲延續團結力量攜手合作，才能贏得人民信任。

林俊憲指出，28日新營停五立體停車場動土典禮，本應是喜事，卻因國民黨台南市議員蔡育輝率眾抗議，場面失控變成鬧劇。林俊憲直指，陳亭妃全程配合蔡育輝所謂的「謊言」，甚至聲稱建設是她爭取，質疑陳亭妃「怎會藉國民黨之手打擊自家同志？」；林俊憲不滿表示，自己過去的隱忍似乎被視為默許，現在從暗批變成明打，若不及時制止，只會更加誇張。

對此，陳亭妃強調，民進黨現階段最需要的是團結而非內鬥。她引述總統賴清德一再強調「團結向前」的訓示，認為黨內競爭是正常現象，但不應走向鬥爭、內耗。她並提及，回顧賴清德市長任內，台南以72.9％的高得票率成功連任，正是市政表現與台南團隊凝聚力量的成果。

陳亭妃呼籲，面對未來，大家更應延續這股團結力量，攜手合作，不僅為2026市長選戰打下基礎，也為2028年賴清德總統爭取連任凝聚最大支持。她強調：「唯有團結，我們才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。」

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