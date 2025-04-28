　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭林俊憲點名「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃：黨內是競爭不是鬥爭

▲▼立委陳亭妃(右)。（圖／陳亭妃臉書）

▲台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃(右)。（圖／陳亭妃臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨兩位有意投入2026台南市長選戰的立委林俊憲與陳亭妃近日廝殺激烈，林俊憲今（28日）更公開點名陳亭妃，藉國民黨力量打擊黨內同志，自己的隱忍似乎變成默許，再不出聲制止，只會越來越誇張。對此，陳亭妃則回應，黨內是競爭不是鬥爭，因此，面對未來，大家應該延續這股團結力量，攜手合作，唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

林俊憲今（28日）表示，今早新營的停五立體停車場動土典禮，本應是喜事，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇，而陳亭妃全程支持蔡的謊言，甚至聲稱建設由她協助爭取，陳亭妃怎麼會藉國民黨力量來打擊黨內同志，更何況是在全黨努力翻轉國會的時候？自己的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止，只會越來越誇張。

對此指控，陳亭妃表示，賴清德總統一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。回顧過去，賴清德總統市長任內台南以72.9%的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南隊凝聚力量的成果。

陳亭妃強調，因此，面對未來，大家更應該延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德總統順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

●還想看更多...

►林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委林俊憲 召開海外二二八遺屬返鄉團 舉行 2025年海外二二八遺屬返鄉 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

罷綠委二階還沒過　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交1萬份連署書

批卓榮泰拿3頁資料就想要4100億　民眾黨團：不支持撥補台電1000億

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」

和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

罷綠委二階還沒過　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交1萬份連署書

批卓榮泰拿3頁資料就想要4100億　民眾黨團：不支持撥補台電1000億

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」

和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

43.9萬股民注意　華南金配息1.25元現金殖利率4.72％

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

【哄睡報告？】爸爸哄寶寶開啟「里長模式」 媽媽在旁笑翻XD

政治熱門新聞

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

黃珊珊「426沒上凱道」遭出征　小草怒轟臥底：這種局面你是大功臣

426人潮蔓延到自由廣場　他見空拍照震驚

朱立倫宣戰：國會520後提罷免、彈劾總統　一表看操作難度

僱用越南移工上凱道被抓包？　鄭正鈐回應了

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」　

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

賴清德要藍白去天安門戰獨裁　陳揮文轟邏輯死亡：當總統胸襟不夠廣

426戰獨裁隔天中共29軍機「四面包圍」　射火箭飛越台灣ADIZ

「賴清德激怒台灣人」　邱毅：沒想到有天要重回戒嚴

美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度47.3%創新高　首次高過滿意

藍白網軍遲到2天　李珠珢＋破百正妹護士今被盜圖稱「426上凱道」

美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

更多熱門

相關新聞

台南南區新案成交半數沒實登　單價逾32萬以上遭蓋牌

台南南區新案成交半數沒實登　單價逾32萬以上遭蓋牌

台南房市近期因預售案實價登錄「蓋牌」頻傳引發關注。南區也成重災區，有新案已成交約80戶，實登卻僅公布一半，不少超過3字頭行情均未揭露，而實登顯示最高成交價落在32萬元，但高於此價的交易多被「蓋牌」。

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

台南台61線水泥車連撞3車起火　2人不治

台南台61線水泥車連撞3車起火　2人不治

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

關鍵字：

大罷免林俊憲國民黨民進黨陳亭妃台南

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面