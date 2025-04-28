遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

▲台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃(右)。（圖／陳亭妃臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨兩位有意投入2026台南市長選戰的立委林俊憲與陳亭妃近日廝殺激烈，林俊憲今（28日）更公開點名陳亭妃，藉國民黨力量打擊黨內同志，自己的隱忍似乎變成默許，再不出聲制止，只會越來越誇張。對此，陳亭妃則回應，黨內是競爭不是鬥爭，因此，面對未來，大家應該延續這股團結力量，攜手合作，唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

林俊憲今（28日）表示，今早新營的停五立體停車場動土典禮，本應是喜事，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇，而陳亭妃全程支持蔡的謊言，甚至聲稱建設由她協助爭取，陳亭妃怎麼會藉國民黨力量來打擊黨內同志，更何況是在全黨努力翻轉國會的時候？自己的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止，只會越來越誇張。

對此指控，陳亭妃表示，賴清德總統一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。回顧過去，賴清德總統市長任內台南以72.9%的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南隊凝聚力量的成果。

陳亭妃強調，因此，面對未來，大家更應該延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德總統順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

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▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）