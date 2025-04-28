47位上線！台北消防局30週年創舉　首批企業義消華碩、和碩成軍

▲台北消防局30週年推創舉，華碩、和碩企業義消正式成軍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

首批企業義消正式誕生！臺北市政府消防局今年迎來成立30週年，今（28）日於華碩電腦北投總部舉辦「華碩及和碩企業義消基本訓練結訓暨成軍典禮」，正式宣布台北市首支企業義消隊伍成軍，為公私協力推動防災工作寫下全新篇章。

本次企業義消訓練歷時48小時，由消防局專業教官團隊授課，課程內容涵蓋基本消防技能、災害應變、初期滅火技術及心肺復甦術（CPR+AED）操作，旨在培養企業員工具備救災與自救的基本能力。華碩電腦與和碩聯合科技共計47名員工順利完成密集訓練，正式加入台北市企業義消行列。

消防局表示，這批企業義消成員未來將在災害發生第一時間，於企業內部及社區擔任即時應變支援角色，協助初期災害控制，減少損失，並強化整體城市韌性。此舉不僅展現企業善盡社會責任的實踐，也為北市防災體系注入新的民間動能，成為台北消防史上具有指標意義的一頁。

典禮現場氣氛莊重而熱烈，結訓成員身穿制服、精神抖擻，在消防局長及企業高層代表見證下完成宣誓，象徵正式肩負起守護安全的新使命。消防局指出，推動企業義消制度，不僅可提升企業員工的防災意識與應變能力，亦有助於建構跨部門、跨產業的防災支援網絡，未來若持續擴大推展，將大幅強化台北市整體災害應對能量。

消防局進一步說明，隨著都市化發展加速，災害型態日益多元且變化快速，單靠公部門力量已難以全面覆蓋，因此必須結合企業與民間資源，共同打造更有韌性的城市社會。此次華碩、和碩率先響應，開啟企業參與防災體系的新篇章，也期待成為引領更多企業投入的重要起點。

回顧歷史，台北市消防局於1995年7月10日自市政府警察局消防警察大隊升格設立，成為全國首座由地方政府設置的一級消防機關。消防局強調，成立30年來，無論環境如何變遷，始終堅守「守護市民生命財產安全」的初心，未來將持續結合更多民間力量，壯大防救災體系，提升城市整體韌性。