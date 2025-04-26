南市義消山搜戰力升級！　南消二大攜手特搜教官實戰訓練拚救援

▲台南市消防局第二大隊於玉井國小辦理「義消山域搜救專業訓練」，強化救援戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應山域救援需求日增，台南市消防局第二救災救護大隊，本週末在玉井國小「義消山搜訓練基地」舉辦「義消山域搜救專業訓練」。此次邀請大橋特搜分隊教官指導，透過「多點固定點架設」、「垂直拖拉」、「緊繃繩架設」、「水準位移」等實戰課程，強化義消技術與警消協作默契，提升山域救援能量。

玉井、南化、楠西地區地形多變，擁有梅嶺、烏山、獵鷹尖等熱門登山景點，每逢山難事故，玉井義消山搜分隊的支援成為消防局重要後盾。第二大隊特別規劃此訓練，邀請經驗豐富的特搜教官傳授繩索應用及實戰經驗，並設計各種山域救援情境，透過警義消聯合演練，實地磨練搶救實力。

消防局長李明峯指出，隨著登山活動日益普及，潛藏風險亦隨之增加，提醒民眾入山務必結伴、攜帶齊全裝備、注意天氣變化及自身體能，並下載「消防防災e點通APP」，可即時提供定位、影像回傳及災害警報等功能，協助消防單位快速掌握救援資訊，提升救援時效，保障生命安全。

南消第二大隊長王騰毅表示，感謝義消大隊長郭達陽及副總幹事親臨應援支持，此次訓練不僅精進義消山域搜救技能，更透過情境模擬實戰操練，強化警義消團隊合作，讓玉井義消山搜成為消防弟兄最堅強的後盾，共同守護台南市山區市民與遊客的安全。