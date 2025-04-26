梅雨季前備戰！　南消一大隊超前部署演練應對極端氣候

▲台南市消防局第一大隊在新營等區辦理防汛部署演練，動員人力車輛搶搭防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應極端氣候帶來的短延時強降雨與颱風威脅，台南市消防局第一大隊26日上午，於新營、後壁、鹽水、東山、柳營、白河等區同步展開「防汛期前超前部署驗證演練」，動員91人、17輛車與22艘船艇，整合公私資源提前整備，為即將到來的梅雨季與颱風季預作萬全準備。

消防局指出，去年7月凱米颱風挾帶驚人雨量，造成八掌溪潰堤、後壁及鹽水等地嚴重淹水，為防範類似災情再度發生，本次演練特別聚焦八掌溪以東易淹水區域，共設置13個部署點，除消防人員進駐外，也結合民間團體支援救生器材與後勤物資，並配合區公所進行防災訪視，強化保全戶聯繫與撤離應對能力。

台南市長黃偉哲表示，極端氣候下災情變化快速，須以「平時即戰時」的精神超前部署，本次演練透過實地模擬，有助熟悉救援動線與撤離流程，確保第一時間即可有效應變，守護市民生命財產安全。

消防局長李明峯也強調，打造「韌性城市」須靠各方通力合作，從市府水利局的預警與防洪工程，到區公所物資整備、保全戶巡查，再到消防單位的緊急應變，本次演練展現橫向整合能量，是強化防汛戰力、落實防災教育的重要一環。