立山黑部雪牆驚見6字！一眼看出台人手筆　網痛批：丟臉丟到國外

▲日本立山黑部雪牆發現疑似台灣人留下的「大罷免、大成功」6個字。（圖／擷取自Facebook／匿名2公社）

圖文／CTWANT

日本熱門旅遊景點「立山黑部」以震撼壯觀的大雪壁聞名，每年都吸引無數遊客到訪，不過就有一名台灣遊客發現，雪牆上竟被寫下「敏感6字」。貼文一出，引起網友怒轟「真的沒藥醫！」

一名網友今（24）日在臉書社團「匿名2公社」PO出照片，並發文表示「在日本立山黑部的雪牆上看到這些字，一看就知道台灣人寫的，這算發揚台灣嗎？」只見高聳的雪牆上被寫下「大罷免、大成功」6大字，不難令人聯想到台灣近期掀起的立委罷免潮。

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照片曝光後，網友紛紛留言直呼，「丟臉丟到國外」、「超級丟臉，真的沒救了」、「這種素質，好意思整天嘲笑中國人？」「水準有夠低的」、「走火入魔了」、「都已經出國旅遊了，還那麼擔憂國內政治的事，真是憂國憂民啊」、「出國玩也要大罷免，真可憐」、「瘋了，出國玩還在搞政治」、「連出門旅遊，都依然心繫台灣。」

不過也有人打圓場指出，在該雪墻上留言沒有不妥，「記得那邊可以留言不是嗎？」「就供遊客留言專用的雪牆，丟臉什麼了？」「寫什麼都沒差啊，本來就開放留言的」、「明明就有解釋那是給人家留言的」、「沒去過也可以爬一下文，本來就是供旅客留言的牆。」

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