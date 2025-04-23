　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普22日鬆口，表示對中145％的稅率實在太高，透露關稅會大幅下降。大陸外交部回應，大陸不願打，也不怕打，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

川普表示，美國與中國相處得不錯，與中方談判時不會採取強硬態度；對中145％關稅確實很高，協議達成後美對中關稅將大幅下降，但不會降至零。中方必須與美達成協議，否則無法與美做生意。若不與美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。

美國財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標並非與中國脫鉤，兩國可能在兩到三年內達成一項全面協議；與中國就此類協議的談判尚未開始。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（23）日於例行記者會上表示，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己。

郭嘉昆強調，對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。」

「如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話」，郭嘉昆說，一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。

此外，白宮表示，中美貿易協議談判取得了進展。媒體追問，中國正在與美國談判貿易協議嗎？對此，郭嘉昆僅重申上述立場，並未進一步說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3西堤員工車禍1死　總公司回應了
外資回頭搶！台積電居成交王　寫史上第4大漲幅
佩甄自爆主持「整場沒穿內褲」下半身透明！　小禎：空穴來風
快訊／房東上門收租金沒人回應　警破門驚見倒地亡
快訊／逆撞康橋車隊釀7傷！駕駛低頭不道歉　2罪移送法辦
遊客屍橫遍野慘況曝！　印度「避暑勝地」恐攻26死
警車停路肩抓超速！台南女騎車猛撞亡　警過失致死送辦
創意私房「噁心類似手法曝」　一票妹子都收到
快訊／馬公軍艦傳火警狂冒煙　海軍曝原因
「日版NET」又關一間！台中千坪門市熄燈　全館出清特賣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

第6屆「掌上蜀Show」尋舌尖上川味　4條美食路線嚐盡百菜百味

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

習近平：關稅戰、貿易戰損害各國正當權益　衝擊世界經濟秩序

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

第6屆「掌上蜀Show」尋舌尖上川味　4條美食路線嚐盡百菜百味

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

習近平：關稅戰、貿易戰損害各國正當權益　衝擊世界經濟秩序

甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星

世博會11天日館人數破百萬　PASONA的iPS心臟與睡眠機要讓人更健康　

活春宮大放送！情侶檔「連續4晚」窗邊激戰呻吟　路人全看光

日本爆紅增肌神物來台！首波5新品超商買得到　全聯買1送1時段曝光

棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光

26歲男載女友回家撞同事釀1死！3人都是西堤員工　總公司回應了

台積電獲外資回負搶購1.75萬張居買超王　寫史上第4大漲幅

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

【肇事瞬間曝】駕駛逆向撞 #康橋學校 環島車隊！7學生倒一團

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

聾啞女大生長太美被疑造假！本人委屈回應

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

世界盃敗仗國乒重整！「馬龍」任副主席

北京學者示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

台青赴陸意願激增30%　他透露下一波創業爆點

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

睜不開！陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」飼主嚇到腿軟

更多熱門

相關新聞

不只黃金　這金屬被點名「價格翻倍」

不只黃金　這金屬被點名「價格翻倍」

隨著全球經濟市場動盪，國際金價持續飆高，22日更漲到每盎司3490美元左右。但《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）指出，除了黃金以外，也可以考慮購入白銀，他甚至預言，銀價今年有望翻倍成長。

賴清德：第一階段對美談判順利　「政府一定會全力保障國內產業」

賴清德：第一階段對美談判順利　「政府一定會全力保障國內產業」

川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

普丁致贈肖像畫「川普好感動」

普丁致贈肖像畫「川普好感動」

川普開徵富人稅？10年暴增4000億美元

川普開徵富人稅？10年暴增4000億美元

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普大陸外交部

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面