川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普22日鬆口，表示對中145％的稅率實在太高，透露關稅會大幅下降。大陸外交部回應，大陸不願打，也不怕打，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

川普表示，美國與中國相處得不錯，與中方談判時不會採取強硬態度；對中145％關稅確實很高，協議達成後美對中關稅將大幅下降，但不會降至零。中方必須與美達成協議，否則無法與美做生意。若不與美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。

美國財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標並非與中國脫鉤，兩國可能在兩到三年內達成一項全面協議；與中國就此類協議的談判尚未開始。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（23）日於例行記者會上表示，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己。

郭嘉昆強調，對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。」

「如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話」，郭嘉昆說，一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。

此外，白宮表示，中美貿易協議談判取得了進展。媒體追問，中國正在與美國談判貿易協議嗎？對此，郭嘉昆僅重申上述立場，並未進一步說明。