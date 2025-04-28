花蓮未婚公教人員聯誼！浪漫2日遊牽紅線　60人參加成功19對

▲花蓮縣政府舉辦幸福二日遊，公教人員未婚聯誼活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「花現美地 玉見幸福二日遊」公教人員未婚聯誼2日活動， 4月26日於縣府大禮堂盛大登場，參加的未婚男女共有60人。代表縣長徐榛蔚出席活動的縣府人事處長吳賢惠為未婚男女浪漫牽紅線，期盼透過這項活動，讓每位參加人員都能「遇見幸福」。

縣長徐榛蔚表示，許多公教人員因為平日忙於工作，而缺少認識異性機會，縣府辦理未婚聯誼活動，除了是對勞苦功高的公教人員表達誠摯的謝意與關心，更希望讓未婚公教人員有機會可以認識適婚的對象，找到理想的伴侶，彼此相互扶持陪伴，進而創造美滿家庭，並祝福參加者都能覓到美好的姻緣。

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花蓮縣政府人事處表示，113年度國人結婚率相較112年有下降趨勢，且生育率仍於全球排名最末，如何提高國人生育率，是政府必須關注的課題，因此縣府於今年續辦二天一夜的未婚聯誼活動，期待透過聯誼活動，提高結婚率，進而提高生育率。

▲未婚男女共有60人參加，成功促成19對。

二天一夜的未婚聯誼活動，第1天特別嚴選松湖驛站及秧悅美地度假酒店，做為花蓮縣內公教單身人員的相遇地，並透過多次分組活動，增加彼此熟悉及互動的機會。第2天則以體驗活動為主，包含在秧悅美地度假酒店有機香草為主題的品茶、烘焙及步道漫步，以及在張家韓園進行韓服體驗，讓未婚俊男靚女展現自己的才能，發現他人的優點，透過互動認識更多的新朋友、擴展生活圈。

活動的最後是【心動時刻】尋找速配情人，由參加人員填寫有意願進一步認識的對象，如果對方也選擇他，則配對成功，縣府給予小獎品。本次活動高達19對單身人員配對成功，縣府提供星巴克電子票券給他們進一步認識的機會。

花蓮縣政府自95年開始就辦理公教人員未婚聯誼活動，每年都吸引許多單身公教人員報名參加，歷年來促成許多對佳偶；每次活動特別選在花蓮縣內景色優美的地方舉行，希望促進花蓮觀光之餘還可以提升結婚率，達成雙贏目標。今年也期待這些配對成功人員能夠更進一步認識交往，儘早步入禮堂。

