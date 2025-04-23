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國籍航空首度添加「永續燃料」　業者：票價影響不大

▲▼交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

因應淨零排碳，交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF），預估今年減碳效益可達15000噸，盼國籍航空2030年於國際線使用SAF達5%。航空業者表示，雖然添加SAF會使成本增加，但當量提升，影響就不大，票價仍是取決供給及需求面決定。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今天松山、高雄及桃園機場同步啟動SAF試行計畫，未來國籍航空將能在國內添加SAF飛航。

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今天下午約2時，3大國籍航空同步於機場添加SAF燃油，其中，中華航空CI0839飛往曼谷航班於高雄機場添加、長榮航空BR156飛往韓國金浦、BR148飛往關西航班於松山及高雄機場添加、星宇航空JX713飛往胡志明於桃園機場添加。

民航局指出，台灣中油及台塑石化公司兩大油品供應商已於去年12月及今年2月取得CORSIA國際認證，今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，即起將提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達15000噸。

民航局也說，目前國內SAF燃油由台塑石化自產、中油進口，今年預計供應至少6000噸。中油也規畫明年第3季投入自產。

交通部長陳世凱出席活動表示，今天只是個開始，感謝生產端的中油、台塑石化，以及使用端的3家國籍航空，希望在2050淨零碳排願景出一份力，減碳最重要的就是燃油，使用SAF對航空業減碳貢獻也有55%，未來相信會很辛苦，使用端已有一定需求，希望生產面要跟上來，畢竟是國際趨勢，台灣也責無旁貸。

民航局長何淑萍表示，國際航空減碳必須遵循國際民航組織（ICAO）規範，在國際機場導入SAF是全球趨勢。由於目前國際上推動SAF尚在起步階段，民航局以鼓勵取代強制，希望各國籍航空公司以2030年的SAF使用量，達到總航空燃油使用量的5%為目標。

何淑萍表示，去年桃園、松山及高雄機場使用燃油共300萬噸，若要達5%目標需要15萬噸。添加SAF試行計畫初期是鼓勵性質，會依照實際需要進行調整，現在各國也是針對國際線先試行，我國國內線占碳排僅0.07%，預計會等成熟後再朝國內線使用。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，永續燃油應用對航空業是重要項目，今年歐盟對於離境航班已要求添加一定比例SAF規定，桃園機場為國家重要門戶，後續將會同業者積極辦理推廣應用。

松山機場主任鄭堅中表示，松山機場作為城市機場，目標成為永續發展機場，主要航空公司長榮、華航即日起添加SAF，相較傳統燃油，對都會區的空氣品質能產生正向效果。

華航董事長高星潢表示，目前SAF油量還不足2%，考量目前只有歐洲實施法規，預計先朝飛往歐洲的航線添加，雖然成本會增加，但當量提升，成本就會往下降，預計影響不大，至於票價則會取決供給及需求面決定。

長榮航空協理許淑卿表示，SAF是航空業達淨零碳排的關鍵，長榮航空2023年在國外就曾使用SAF，今天首度在台添加，是新的里程碑。另外，長榮航空今年也會在全球航點陸續使用SAF，未來視市場狀況逐步增加比例，希望將永續飛行概念傳達給旅客。

星宇航空副總經理李明杰表示，目前星宇航空都已經完成SAF加注測試，2027年將逐漸提升添加比例，並持續與中油、桃園機場合作，朝2030淨零碳排前進。

▲▼交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

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