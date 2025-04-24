　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

▲▼長榮航空今宣布，已與3家永續航空燃油供應商簽訂採購合約。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空今宣布，已與3家永續航空燃油供應商簽訂採購合約。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

3大國籍航空昨天首次在國內添加永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF），長榮航空今宣布，已與3家永續航空燃油供應商簽訂採購合約，包含美國Associated Energy Group, LLC（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd. （COSMO）以及台灣台塑石化。

長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不再是選項，而是企業責任。此次分別與AEG、COSMO及台塑石化的雙邊合作，象徵對淨零碳排的堅定承諾。透過在全球航點積極導入SAF，不僅降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空指出，在全球邁向2050淨零排放的共同目標下，永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施，依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年第一季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的永續航空燃油，並將自第2季起攜手三大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油。

長榮航空表示，此次合作的3家供應商，其中AEG為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑石化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業。

長榮航空也說，昨天在民航局永續航空燃油試行計畫中，分別於BR156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班以及BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑石化自產的永續航空燃油。

另外，星宇航空表示，配合民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，昨天起導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，由台灣中油公司供應，同日SAF首航班JX717台北－河內順利飛航，添加比例約為5%，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO₂）排放。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台女星去日本被帶進小房間！第一次遇到：胸罩摸老半天
喪屍撞康橋車隊釀7傷　名下沒錢難賠償
20歲男大生騎車慘死！　驚悚瞬間曝
快訊／14:23規模4.1地震　6縣市有感「最大震度2級」
嚐「換妻俱樂部」憂性病　情慾夫婦「怕遇熟人」到外縣市就醫
耗資1.5億防落軌　台鐵加裝「纜繩式月台門」
快訊／0050獲94.2％受益人同意分割　「1拆4」時間表曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14:23花蓮近海規模4.1地震　6縣市有感「最大震度2級」

台中首屆「金曲音樂節」登場　演出卡司曝光

聞到黑人牙膏就發抖！他曝「14歲遭性騷」：感覺戀童癖一直摸我

陳沂再批呂秋遠！整天罵渣男「說一套做一套。還無套」酸爆

台鐵又爆「莒光號車廂超出月台」　今年第7起停車不當

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

娘家大地主「送房又送車」　他婚後崩潰：像被岳母圈養的狗

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走：自己做的自己負責

天天洗頭反而越洗頭越油？專家教你調整洗頭頻率、還自己一頭健康秀髮

「股市憲哥」加好友！他進帳90萬信了　最後投1400萬慘被騙光

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

快訊／14:23花蓮近海規模4.1地震　6縣市有感「最大震度2級」

台中首屆「金曲音樂節」登場　演出卡司曝光

聞到黑人牙膏就發抖！他曝「14歲遭性騷」：感覺戀童癖一直摸我

陳沂再批呂秋遠！整天罵渣男「說一套做一套。還無套」酸爆

台鐵又爆「莒光號車廂超出月台」　今年第7起停車不當

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

娘家大地主「送房又送車」　他婚後崩潰：像被岳母圈養的狗

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走：自己做的自己負責

天天洗頭反而越洗頭越油？專家教你調整洗頭頻率、還自己一頭健康秀髮

「股市憲哥」加好友！他進帳90萬信了　最後投1400萬慘被騙光

勇士慘敗火箭又傷主將　巴特勒明照MRI第3戰出賽成疑

世壯運報龍舟變路跑！北市竟回「不想參加可退費」　林珍羽酸太丟臉

低碳觀摩會激盪新思維　台中市府攜手院所共創綠色典範

行政院力推打詐「五力齊發」　攔阻逾177億、返還被害人34億

三芝「真實版丁滿」街頭迷航　動保處帶回安置協尋飼主

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名！曾獲世界奢華酒店大獎

《吉伊卡哇》樂園今年東京開幕！號稱首座大型體驗型設施

萬波「金鑽鳳梨系列」新上市！人氣配料「手工杏仁凍」同步回歸

陸商務部召開外資企業圓桌會　籲共同戰勝保護及單邊主義

毒蟲撞康橋車隊釀7傷！名下沒錢難賠償　親友嘆：吸毒毀一生

【霸占我男友？】18KG米克斯躺爸身上睡覺　媽吃醋直接笑翻XD

生活熱門新聞

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

5生肖要發了！　財運跌深反彈

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手

飲控+勤運動仍血糖飆！醫揪「1元兇」風險增1倍

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走

飯糰店承諾賺錢就漲租？律師提4質疑

打到寶可夢六星卡「偷帶學校送人」　孩喊：很有面子

iPhone在好市多、其他店買有差？1優勢被推爆

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

韓國人出國旅遊「喜歡台灣還是香港？」　答案揭曉

更多熱門

相關新聞

長榮航與3供應商簽SAF採購合約　Q2起主要營運據點常態性添加

長榮航與3供應商簽SAF採購合約　Q2起主要營運據點常態性添加

長榮航（2618）今宣布與3家永續航空燃油（SAF）供應商簽訂採購合約，今年Q2起將陸續於北美、日本、台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF，23日已分別於BR156松山機場飛往首爾金浦機場的航班、以及BR148小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑化（6505）自產的SAF，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元。

華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄　未來3年採購總量逾萬噸

華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄　未來3年採購總量逾萬噸

星宇航空啟動永續航空燃油　首航台北河內航線　

星宇航空啟動永續航空燃油　首航台北河內航線　

航空業添加SAF目標2030達5%　國內自產原料恐不足

航空業添加SAF目標2030達5%　國內自產原料恐不足

國籍航空首度添加「永續燃料」　業者：票價影響不大

國籍航空首度添加「永續燃料」　業者：票價影響不大

關鍵字：

長榮航空SAF

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面