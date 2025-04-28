跟爸練3年！6歲女展現超強「書法功」　網驚嘆：忘喝孟婆湯吧

記者廖翊慈／綜合報導

寧夏銀川一名6歲的女孩近日展示自己的書法功力，「神州騰飛」四個字被她寫得遒勁有力、瀟灑大氣，令不少網友直呼，「上輩子一定是書法家，孟婆湯沒喝就下來了吧！」女孩的父親謙虛說道，「充其量就是書法字，談不上書法。」





▲▼6歲女孩超強書法功力。（圖／翻攝自微博）

據《人民網》報導，女孩的父親表示，自己平時就有練書法的習慣，算是業餘的興趣，孩子3歲的時候開始接觸毛筆，「因為當時她會在我身旁搗亂，我索性就把毛筆給她，鼓勵她亂塗亂畫，寫著寫著也慢慢開始有模有樣，平時也談不上什麼書法。」

影片中，女孩蹲在地上舉起毛筆，在紙上寫起「神州騰飛」四個字，一筆一畫毫不猶豫，自信地將筆法展示在諾大的紙上，每一筆的力道都拿捏剛好，令不少人直呼，「完全不像6歲的書法水平！」

▲▼網友讚嘆，自嘆不如。（圖／翻攝自微博）

女孩多段練習影片引起網友熱議，「這，覺得自己是廢物了」、「勤奮努力在天賦面前一文不值」、「讓我情何以堪？可嘆可嘆」、「讚一個，然後默默的低下頭」、「我6歲在幹嘛呢，塗鴉吧」、「孟婆湯可能水加多了」、「自嘆不如，羞愧」、「6歲，太厲害了，除了天生的還有別的可以說嗎」、「這絕對是上輩子的沒忘乾淨」。