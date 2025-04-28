426戰獨裁隔天中共29軍機「四面包圍」　射火箭飛越台灣ADIZ

▲國防部今天（28）公布的27日共軍動態與活動示意圖，偵獲共機29架次、共艦10艘、公務船4艘，其活動範圍呈現「四面包圍」態勢。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

藍營26日舉行「戰獨裁」活動，總統賴清德回應，戰獨裁應該到北京天安門；隔天（27）中共軍機艦在台海動態有明顯增加。根據國防部今天（28）公布共軍27日動態與活動示意圖，偵獲共機29架次、共艦10艘、公務船4艘，其活動範圍呈現「四面包圍」態勢；另外，中共也自四川西昌衛星發射中心發射火箭，飛行軌跡有經過我國ADIZ上空。

國民黨4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀，在府前廣場一路蔓延且溢出景福門。根據主辦單位評估的人數，現場超過20萬人。

面對藍營所舉辦的「戰獨裁」活動，賴清德則表示，國民黨與民眾黨走上街頭證明台灣是民主國家，沒有戒嚴也沒有獨裁者。他說，如果他們真正要「戰獨裁」，應該要去對地方、找對人，應去北京天安門，至少在中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

在活動結束的隔天（27日），中共在台海周邊的軍事動態有明顯增加趨勢。根據國防部公布資訊，偵獲共機29架次，其中有16架次逾越海峽中線，進入北、中、西南與東部空域，另有10艘共艦、公務船4艘。

根據國防部所公布的航跡圖顯示，中共的主輔戰機、無人機與直升機，主要聚集在台灣西部、中線以西的海空域，概略有22架次；在西南空域方面，則有5架次主輔戰機；另外有1架無人機，則是繞行台灣南部、東部與北部空域，形成「四面包圍」的態勢。

除了軍事動態之外，中共在27日深夜11時54分，也自四川西昌衛星發射中心發射火箭，飛行方向是西太平洋，且有經過台灣的ADIZ，不過高度位於大氣層外，對台灣地區沒有危害。國軍則運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。