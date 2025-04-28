美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「4月國政民調」，針對「三黨好感度」調查結果顯示，43.8%對民進黨有好感、48.9%反感，好感度大跌8.9個百分點、反感度增加8個百分點；民眾黨則有31.5%好感、54.3%反感，相較上月好感度增加6.3個百分點、好感度超過國民黨位居第二；國民黨方面有29.2%好感，相較上月增加2.0個百分點，另有58.1%反感。特別的是，20至29歲民眾，本月反感依序是國民黨54.6%＞民進黨54.1%＞民眾黨39.8%，可見對民進黨與國民黨的負評一致。

▼美麗島4月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）





民進黨好感度分析

民進黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有43.8%對民進黨有好感，其中14.2%很有好感、29.6%有些好感，相較上月大跌8.9個百分點，另有48.9%對民進黨反感，其中30.1%很反感、18.8%有些反感，比上月增加8.0個百分點，未明確回答有7.3%。

值得注意的是，雲嘉南和基宜花東離島、70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過半數對民進黨有好感，而男性、中彰投以北、20至59歲、高中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過半數對民進黨反感，愈年輕的民眾對民進黨愈反感。

民眾黨好感度分析

民眾黨方面，有31.5%好感，其中4.9%很有好感、26.6%有些好感，相較上月增加6.3個百分點，另有54.3%對民眾黨反感，其中32.7%很反感、21.6%有些反感，則比上月減少6.7個百分點，未明確回答有14.2%。

進一步分析，20至29歲、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾明顯傾向對民眾黨反感，尤其台北市、50至59歲、國中學歷、泛綠民眾等群，超過6成對民眾黨反感，中立民眾23.6%對民眾黨有好感、43.3%反感。

國民黨好感度分析

國民黨方面，有29.2%對國民黨有好感，其中5.6%很有好感、23.6%有些好感，相較上月增加2.0個百分點，另有58.1%對國民黨反感，其中32.8%很反感、25.3%有些反感，則比上月減少3.1個百分點，未明確回答有12.8%。

特別的是，僅泛藍民眾對國民黨好感多於反感（70.4%比19.8%），其餘各群民眾明顯傾向對國民黨反感，尤其是男性、台北市與中彰投及雲嘉南、30至49歲、國中以下與大學以上學歷、或泛綠民眾等群，超過6成對國民黨反感，而中立民眾20.2%對國民黨有好感、46.6%反感，此外可見國民黨支持者僅74.5%對國民黨有好感，同時有18.1%表示反感。

綜合分析

依前述結果中立民眾本月對3大黨印象評價，好感依序是民進黨27.5%＞民眾黨23.6%＞國民黨20.2%，反感依序是民進黨58.0%＞國民黨46.6%＞民眾黨43.3%，可見中立民眾本月對3大黨的反感明顯多於好感，而且好感皆僅2成餘。

至於20至29歲民眾，本月有好感的依序是民眾黨42.4%＞民進黨39.9%＞國民黨33.9%，反感的依序是國民黨54.6%＞民進黨54.1%＞民眾黨39.8%，可見20至29歲民眾本月對民進黨與國民黨的負評一致，而對民眾黨的評價則態度明顯分歧。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。