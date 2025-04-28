賴清德要藍白去天安門戰獨裁　陳揮文轟邏輯死亡：當總統胸襟不夠廣

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨26日於凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，總統賴清德當天回應則稱「在野黨如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門」，引起各界議論。對此，媒體人陳揮文27日表示，賴清德去嗆藍白，證明當一個總統胸襟不夠廣闊，要民眾向獨裁者爭取國家主權，這句話本身邏輯就死亡了，講一些格局比較大的可以嗎？可不可以在發言前深思熟慮，不要讓大陸笑話可以嗎？

針對藍白「426上凱道」，賴清德26日表示，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打臺灣，求得兩岸和平，這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

對此，陳揮文表示，賴清德去嗆上凱道的那些藍白，這證明當一個總統胸襟不夠廣闊，賴清德去解釋「戰獨裁」這三個字應該該去北京天安門，但現在在中華民國最應該戰獨裁的人是誰？「當然是你賴清德，因為你是中華民國現在的總統，應該是你去戰獨裁」。

陳揮文認為，中華民國的主權為什麼需要獨裁者的同意、認可？要大家向獨裁者爭取國家主權，這句話本身邏輯就死亡了，賴清德還要求獨裁者放棄武力攻台，「請問你口中的獨裁者，他要白紙黑字，還是親口承諾，你才會相信他放棄武力攻台？這本身這個就是一個假議題」。

最後，陳揮文強調，賴清德講一些MAKE SENSE的可以嗎？講一些格局比較大的可以嗎？可不可以在發言之前深思熟慮，不要讓大陸笑話台灣可以嗎？

▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）