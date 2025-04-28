今鋒面掃全台　下波變天時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨！氣象專家吳德榮表示，周四鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面快速移入，中部以北、東半部有局部陣雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率，各地氣溫略降，北台轉涼。

吳德榮說，周二、周三天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有零星降雨的機率；周四鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後北部、中南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率；周五恢復為晴時多雲，白天偏熱，午後仍有降雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周三各地大致多雲時晴，天氣偏暖，台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，帶來陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，但因西北太平洋有熱帶擾動發展的跡象，歐洲系集模式未來10天的模擬路徑，大致在菲律賓或其兩側海面北轉，美國（GEFS）系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉，兩者路徑雖不同，但皆不利於在東亞大氣環流內形成梅雨滯留鋒；而模擬在台灣附近的對流分布，也因此不確定性大幅提高，故對期末模擬莫急下定論，應持續觀察最新調整。

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式未來10天的模擬路徑（上圖），擾動大致在菲律賓或其兩側海面北轉；美國系集模式模擬路徑（下圖）則在菲律賓東側北轉。（圖／翻攝Weathernerd）

