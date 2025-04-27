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明劇變！　鋒面快速移入

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周一下午2時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面影響，中部以北、東半部及南部山區、有局部陣雨或雷雨。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周一鋒面快速移入劇變，有些微「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面遠離，天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周一另一鋒面快速移入，中部以北、東半部及南部山區再轉有局部陣雨或雷雨，有些微劇烈天氣發生的機率，各地氣溫略降，北台轉涼。

吳德榮分析，周二、周三天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；周四鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，範圍略擴大；周五各地恢復為晴時多雲，白天炎熱，午後山區仍有局部陣雨的機率。

吳德榮提到，周六至下周二各地大致多雲時晴，天氣偏暖，但因水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，偶有小範圍劇烈天氣發生的機率；因屬模式末期的模擬不確定性大，應持續注意最新調整。

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