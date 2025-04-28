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租賃住宅講座及租屋博覽會於暨大登場　籲房東遵守租屋電費新制

▲南投縣政府與暨大合辦114年度租賃住宅講座及租屋博覽會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與暨大合辦114年度租賃住宅講座及租屋博覽會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護賃居安全、建立房客與房東之間的資訊橋樑，南投縣地政處本月上旬，與國立暨南國際大學共同舉辦114年度「租賃住宅講座及租屋博覽會」。

本次「租屋安全與法律」講座9日在暨大活動中心多功能視聽室及暨憶光廊登場，邀請崔媽媽基金會講師王越就租屋的權益、契約、法律常識及實務等，和與會者分析探討，講座結束後則辦理租屋博覽會，現場提供最新版住宅租賃契約書、專業的諮詢、防制租屋詐騙與地政業務宣導，另有雲端租屋網合格房東設攤，方便學生、房客找屋、看屋、詢問租屋與租屋服務等，提供充分、透明化的租屋資訊，讓租屋環境更安全有保障。

▲南投縣政府與暨大合辦114年度租賃住宅講座及租屋博覽會。（圖／南投縣政府提供）

縣府地政處表示，住宅租賃契約已全面適用《消費者保護法》相關規定，其中於113年7月15日起實施之租屋電費新制，主要目的是讓租屋電費計、收更加公平合理，符合實收實付原則，民眾購買住宅租賃契約書時，應確認封套或封面是否有印製「113年最新版」字樣，如有發現業者販售舊版契約書，可向地政機關反映，並進行查核下架；房東如果違反新制規定、超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正。

▲南投縣政府與暨大合辦114年度租賃住宅講座及租屋博覽會。（圖／南投縣政府提供）

地政處提醒，內政部已開辦提供租屋族租屋糾紛法律諮詢的免費服務，租屋族若遇不合理要求提前解約、苛扣押金等租屋法律問題時，都可以市話直撥法扶基金會「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518(手機加02，撥通後轉2再轉6)，將由專業律師提供相關的法律諮詢或意見，全力協助維護自身合法租屋權益。

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