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南投躍全台第三老縣市...暨大免費訓練照服員　分兩梯次培訓

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣高齡人口突破十萬大關，比例21.99%也使該縣成為全台老齡化程度第三高的縣市；國立暨南國際大學因此於本月開辦照顧服務員訓練班，並在今天舉行結訓暨徵才媒合活動，致力於培養在地照護人才，強化南投縣長期照顧服務體系、積極應對超高齡社會帶來的照護挑戰。

暨大指出，該校積極實踐大學社會責任（USR），長期關注偏鄉與原鄉地區高齡化議題：於113年8月即優先成立「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民族專班」，結合在地人才培育與原住民文化特色，打造符合地方需求的專業照護教育，另更建置通過勞動部認證的「照顧服務員考場教室」，讓學生與在地學員能就近完成訓練與考照，有效降低偏鄉居民投入照護產業的門檻；4月7日則與財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會合作，開辦「114年度第一梯次照顧服務員訓練班」。

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大校長武東星表示，南投對長照人才的需求更顯迫切，除透過四年制學位學程培育專業人才，該校也善用校內訓練教室資源，與在地長照機構合作，培訓有意投入照護服務的社會人士、二度就業者及想學習第二專長的一般民眾，透過產學合作共同為南投培育更多照護人才；本次培訓課程內容豐富，涵蓋長照專業知識、實務技能及倫理觀念，並安排學員至埔里基督教醫院進行實習，結訓後也將結合愚人之友基金會舉辦就業媒合活動，協助學員順利進入長照職場。

愚人之友基金會執行長李希昌表示，南投的長照機構非常感謝暨大投入資源，尤其在專業教室的建置上，能提供長照單位就近與暨大合作進行人才培訓，持續為在地注入穩定且專業的照護人力，透過學術與實務的結合，以及跨機構的合作模式，期盼能建立更完善的在地照護服務網絡；本次公費補助培訓班預計辦理兩梯次，分別在四月和七月舉行，總計將培育60名學員。

本期培訓學員曾小姐說：「有感於自身及父母親皆已年長，為學習專業照護技能以照料家人，並為自己的晚年生活預作準備，同時希望能利用退休時間開創第二事業，因而參與了本次照服員培訓，此課程學習對未來照護服務上更具信心。」

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