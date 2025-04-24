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一早就飄酸臭味！夏天快到「大票怕爆1事」：整個臭上加臭

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣變熱，許多人怕爆一件事！有網友表示，每到夏天，常會被突如其來的體臭味嚇到，讓他忍不住懷疑，「止汗劑啥的，台灣是不是不太用啊？」一番話引發眾人共鳴，直指這是許多台灣人長年未改的壞習慣。

原PO在PTT的Gossiping板發文「台灣人體臭管理是不是很糟？」文中沒有過多贅述，只簡單寫下，「每到夏天，一堆體臭就會跑出來嚇人。」他不解，在如此炎熱潮濕的環境下，許多人仍不使用止汗劑，「台灣是不是不太用啊？」

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看到貼文後，大票網友超有感，「就是，居然還有早上8點就一身臭味的」、「悶又熱，天氣20度以上就狂噴汗了」、「台灣又熱又潮濕，已經很容易體臭了，很多人洗衣服又沒洗乾淨，烘乾整個臭上加臭，要用日本那種衣物除臭噴霧壓」、「制汗劑一定要用，不用還搭捷運，根本恐怖份子」、「很多男生根本不知道自己臭。公司有些男生一大早就一股酸臭味，我猜要嘛沒洗澡，不然就是衣服沒洗。」

還有人直嘆，「不只體味重，還有口臭，台灣人的口腔衛生管理也很糟糕，多的是菸酒嘴。還有台灣人洗衣服問題，愛穿什麼排汗衫，用不對的洗劑，衣服愈洗愈臭，還穿出來薰人。」

也有網友指出，「制汗劑、除臭劑只能抑制沖涼很多次的那種冒出來的臭味，如果一天只洗一次或更少，那種化學藥劑是沒用的。在台灣比較方便的做法，是辦個健身房會籍，每天可以就近去洗澡幾次，讓身體香香的。」

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