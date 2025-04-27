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僱用越南移工上凱道？　鄭正鈐：持中華民國身分證的外配跟二代

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

▲藍白426集結凱道，卻驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日於凱道舉行「戰獨裁」集會，宣稱聚集25萬人，但卻被發現，現場竟有一群戴著國民黨立委鄭正鈐字樣帽子的越南男子，還說「不知道自己為何來這」，遭民進黨質疑違法動員移工。鄭正鈐則解釋，活動因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查，並補充事後了解後，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與。

昨日集會現場出現多名越南移工，頭上還戴著藍委鄭正鈐的廣告帽寫著「鄭正鈐 新竹正好」字樣，YouTube頻道「偉大領袖XIJINPIG」訪問一名越南男子表示，「一個哥哥帶我們來的」，不禁質疑「鄭正鈐，請問你是花多少錢，可以動員到外籍移工？」勞動部對此也表示，根據《就業服務法》，雇主不得讓聘僱的外籍員工從事超出工作許可範圍的職務，例如製造業勞工不得被安排參與非工廠相關活動。

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

針對外界質疑426活動現場有移工參與一事，鄭正鈐立委辦公室澄清，活動是民眾自發性參加，只要認同守護民主、反對國家機器打壓異己的人士，皆自由參與。活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。

鄭正鈐辦公室補充，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。鄭辦再次強調，426活動堅守守護民主、反對打壓的初心，是所有理念相同的人士共同站出來的活動。

鄭正鈐辦公室強調，當國家正面臨關稅危機，產業困境、經濟重壓之際，民進黨政府卻將心力用於內鬥清算，對於人民合理的抗議聲音，不思反省，卻只會進行抹黑、打壓，這才是真正令人憂心的民主倒退。

鄭正鈐辦公室表示，台灣是民主國家，人民有集會結社的自由，不論國籍、背景，支持民主理念的人士皆可在法律範圍內自由表達訴求。反之，執政黨若動輒以陰謀論、惡意扣帽子來打壓異議，才是真正違背民主精神。

鄭正鈐辦公室呼籲，民進黨停止製造寒蟬效應，停止利用國家機器打壓不同聲音。守護民主，不容退讓；堅持自由，絕不沉默。

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