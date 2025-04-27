中壢警雷霆除暴專案破私菸工廠起出5噸私菸　瓦解21詐團逮119人

▲中壢警分局與友軍在彰化縣查獲私菸工廠。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警分局執行雷霆除暴專案期間，於彰化地區破獲1處私菸工廠，現場查扣尚未成品菸絲315包（每包約17公斤，總重5,355公斤），換算成品約可製成315萬支香煙，市值2000萬元，並同步查扣大量製菸機具，另偵辦槍械改造工廠，緝獲改造槍枝5把，未來持續進行肅槍、打詐、掃黑、緝毒等。

▲▼查扣製菸機具、未成品菸絲315包總重5,355公斤。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局與彰化縣政府財政處菸酒科、南投縣政府財政處金融及菸酒管理科、屏東縣政府警察局內埔分局及彰化縣警察局員林分局共同組成專案小組，偵辦非法菸品案件，成功於彰化地區破獲1處私菸工廠，現場查扣尚未成品菸絲315包（每包約17公斤，總重5,355公斤），換算成品約可製成315萬支香煙，以每包120元計算市價約2000萬元，成立3個多月來銷售對象以移工為主，並同步查扣大量製菸機具，展現跨縣市聯手打擊非法製菸的查緝能量。

另外，中壢分局執行內政部警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」，偵破詐欺集團21團，逮捕犯嫌119人，其中14人聲押獲准，查扣不法所得新臺幣1,182萬元。並同步掃蕩治安隱患，緝獲改造手槍5把，破獲改造槍械工廠，同時查獲販賣毒品及分裝廠17件，拘提22人，持續淨化社區環境，防止毒品危害民眾健康。

為強力打擊犯罪，中壢分局結合刑事警察大隊、保安警察大隊及交通警察大隊等桃警團隊，於26日動員逾百名警力，針對轄內16處特種營業場所及4條主要幹道展開封城掃蕩，持續擴大打擊不法能量，本周偵破刑案計121件（含詐欺案27件）、拘提102人，查獲通緝犯41人，澈底淨化治安死角，展現堅定掃蕩不法決心。