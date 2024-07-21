桃警雷霆除暴專案　酒店短裙長腿妹排隊受檢...BMW男抽K菸被逮

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局於昨日夜間出動百名警力落實執行雷霆除暴勤務，分局長蔡啟仁親自率領同仁，針對轄內酒店、KTV及移工舞廳等易滋生事端場所，進行強力威力掃蕩，對酒店低胸短裙辣妹一一盤檢；另外，警方查獲駕駛BMW改裝車的31歳方姓男吸食毒品愷他命菸，全案依法函請相關單位裁處。

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴勤務。（圖／桃園警分局提供）

▲對酒店低胸短裙辣妹一一盤檢。（圖／桃園警分局提供）

為維護社會治安，保障民眾安全，桃園警察分局於昨日夜間出動百名警力落實執行雷霆除暴勤務，分局長蔡啟仁親自率領同仁，針對轄內酒店、KTV及移工舞廳等易滋生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩，同時於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規。蔡啟仁表示，警方有絕對信心及能力，打擊違法消弭犯罪，保障市民安全，建構安居樂業的環境，絕不容許不法份子破壞社會秩序，違法者必深究法辦。

▲駕駛BMW改裝車的方姓男子抽K菸被逮。（圖／桃園警分局提供）

昨晚23時50 分許，埔子所員警執行路攔檢勤務時，發現永安路某工地旁巷弄有輛BMW發出轟鳴聲，經前往察看發現方姓男子獨自一人在場，他表示是改裝車廠員工，特意選擇偏僻地點單獨測試改裝效果，還說自己去泰國玩剛下飛機，員警見他神色緊張，因此特別留意，於盤查時聞到方男身上有一股毒品愷他命菸的味道，方男突然改口說其實剛才旁邊有不認識的人，警方抵達前剛走，但難以自圓其說，隨即在車內發現愷他命菸頭，全案依法函請相關單位裁處。