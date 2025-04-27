公民身分無效？在美出生3孩童遭驅逐　年紀最小僅2歲

▲位於美國德州安森（Anson）的藍帽拘留中心（Bluebonnet Detention Center）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今年1月重返白宮後，加速推動無證移民遣返政策，近期卻爆出官員在遣返過程中，竟連3名擁有美國公民身分的孩童也一併驅逐出境，引發人權團體強烈抨擊，痛批政府罔顧憲法保障。

根據《華盛頓郵報》報導，移民暨海關執法局（ICE）人員25日將兩名無證女性及她們的3名年幼子女遣返回宏都拉斯，這3名孩子年齡分別為2歲、4歲和7歲，全都在美國出生，依法擁有公民身分。

令人震驚的是，其中一名4歲孩童正罹患末期癌症，當時在未攜帶任何必要藥物的情況下，就這樣被迫跟隨母親一起離境。

美國民權聯盟（ACLU）紐奧良分部執行長歐多姆斯（Alanah Odoms）痛批，未經正當法律程序就將美國公民驅逐出境，「我想不出還有什麼行為，比這種針對最脆弱群體──年幼、甚至患病孩童──的粗暴遣返，更公然違反憲法。」

律師指出，這兩名母親依循申請庇護的規定，日前帶著孩子前往移民單位報到，卻在面談時遭當場逮捕，並被轉送至距離紐奧良約3小時車程的拘留中心。消息曝光後，事件迅速引發關注。

其中一名2歲女童的父親在24日緊急向路易斯安那州聯邦法院聲請訴願，要求釋放他的女兒，強調她具備美國公民身分，遣返違法。不過，就在法院隔天準備開庭審理前，ICE已火速將這對母女驅逐出境，根本來不及等候法院裁定。

承審此案的聯邦法官道蒂（Terry Doughty）在法院命令中直指，將美國公民遣返違法且違憲，並質疑政府所稱「母親自願帶孩子同行」的說法是否屬實，因為法院方面無法確認這一點，「強烈懷疑政府在未經合理法律程序的情況下，遣返了美國公民。」

國土安全部助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）則在聲明中表示，「這名母親選擇帶孩子一起離開，很多父母也會有同樣決定。」

道蒂已排定5月16日開庭調查此案，但法院命令並未要求政府安排被遣返女童返美，也未對家屬提出具體法律補救建議。

BBC報導則指出，女童父親已提出臨時監護權轉移申請，依法希望將孩子的監護權交給具有美國國籍的姑姑，但ICE探員卻拒絕配合，甚至警告父親若親自去接孩子也會被逮捕。

除了這起案件，佛羅里達州也傳出類似情況。古巴籍女子桑契斯（Heidy Sánchez）與1歲女兒、具有美國國籍的丈夫到移民局報到後，隨即在兩天內遭遣返回古巴。律師指出，桑契斯當時仍在哺乳，且女兒患有癲癇，認為她應基於人道理由留在美國。