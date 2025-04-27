俄羅斯「首度承認」北韓參戰！稱100%收復庫斯克　秒遭烏軍打臉

▲多名北韓士兵替俄羅斯作戰卻戰死沙場，如今俄方終於證實，北韓參與作戰。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯克里姆林宮26日聲稱，俄軍已完全收復自2024年8月以來部分被烏克蘭掌控的邊境地區庫斯克州領土。不過，基輔當局隨後駁斥了這項說法。不僅如此，軍總參謀長格拉西莫夫也首度證實，北韓軍隊參與了俄烏戰爭，還讚揚他們的「堅毅與英勇」。

根據俄媒《國際文傳電訊社》報導，克宮發言人佩斯科夫26日發表聲明稱，「俄軍總參謀長格拉西莫夫已向最高統帥普丁報告，已經完成庫斯克州的領土收復行動」。

對此，烏克蘭國防部總參謀部立刻反駁這項說法。基輔當局表示，俄方的說法「與現實不符」。烏克蘭強調，庫斯克州部分地區的防禦行動仍在持續進行，光是4月26日當天就擊退了俄軍在該地區發動的5次地面攻擊，目前還有另一場衝突正在進行中。

烏軍在聲明中強調，雖然局勢艱難，但各單位仍然堅守陣地，並按計畫執行任務，強調目前並無被包圍的危機。另一名軍方消息人士也向《基輔獨立報》透露，烏軍至今仍在庫斯克州境內掌握部分據點。

值得注意的是，這也是俄軍總參謀長格拉西莫夫首次公開承認，北韓部隊參與俄烏戰爭的行動，還大肆稱讚他們「堅毅與英勇」。事實上，早在數月前基輔當局與南韓就已指出，北韓大約派遣了1.1萬名士兵支援庫斯克戰場，只是俄方直到現在才正式證實。

烏克蘭2024年8月對庫斯克州發動越境突襲，這也是自二戰以來，外國部隊首次大規模進入俄羅斯本土。當時烏軍意圖破壞俄軍計劃中的蘇梅州攻勢，同時牽制俄方在頓巴斯地區的戰力。不過俄羅斯從2025年3月起反攻，迫使烏軍從多數占領區域撤退，包括蘇扎鎮。

截至4月25日，烏克蘭戰場監控平台DeepState指出，烏軍目前仍在庫斯克州靠近邊界的少數村莊固守，包括奧列什尼亞（Oleshnya）與戈爾納爾（Gornal）兩地。