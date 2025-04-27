　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯「首度承認」北韓參戰！稱100%收復庫斯克　秒遭烏軍打臉

▲▼北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

▲多名北韓士兵替俄羅斯作戰卻戰死沙場，如今俄方終於證實，北韓參與作戰。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯克里姆林宮26日聲稱，俄軍已完全收復自2024年8月以來部分被烏克蘭掌控的邊境地區庫斯克州領土。不過，基輔當局隨後駁斥了這項說法。不僅如此，軍總參謀長格拉西莫夫也首度證實，北韓軍隊參與了俄烏戰爭，還讚揚他們的「堅毅與英勇」。

根據俄媒《國際文傳電訊社》報導，克宮發言人佩斯科夫26日發表聲明稱，「俄軍總參謀長格拉西莫夫已向最高統帥普丁報告，已經完成庫斯克州的領土收復行動」。

對此，烏克蘭國防部總參謀部立刻反駁這項說法。基輔當局表示，俄方的說法「與現實不符」。烏克蘭強調，庫斯克州部分地區的防禦行動仍在持續進行，光是4月26日當天就擊退了俄軍在該地區發動的5次地面攻擊，目前還有另一場衝突正在進行中。

烏軍在聲明中強調，雖然局勢艱難，但各單位仍然堅守陣地，並按計畫執行任務，強調目前並無被包圍的危機。另一名軍方消息人士也向《基輔獨立報》透露，烏軍至今仍在庫斯克州境內掌握部分據點。

值得注意的是，這也是俄軍總參謀長格拉西莫夫首次公開承認，北韓部隊參與俄烏戰爭的行動，還大肆稱讚他們「堅毅與英勇」。事實上，早在數月前基輔當局與南韓就已指出，北韓大約派遣了1.1萬名士兵支援庫斯克戰場，只是俄方直到現在才正式證實。

烏克蘭2024年8月對庫斯克州發動越境突襲，這也是自二戰以來，外國部隊首次大規模進入俄羅斯本土。當時烏軍意圖破壞俄軍計劃中的蘇梅州攻勢，同時牽制俄方在頓巴斯地區的戰力。不過俄羅斯從2025年3月起反攻，迫使烏軍從多數占領區域撤退，包括蘇扎鎮。

截至4月25日，烏克蘭戰場監控平台DeepState指出，烏軍目前仍在庫斯克州靠近邊界的少數村莊固守，包括奧列什尼亞（Oleshnya）與戈爾納爾（Gornal）兩地。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票台人「遊日本會訂這飯店」　外國妹嚇爛：床底躺陌生男！
買春約到泰變性人！　陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺
台中聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷　驚悚畫面曝光
板橋男行刑式槍殺畫師妻！　學生震驚：怎麼會這樣
快訊／柯瑞燃燒狂轟36分！　勇士G3奪勝
出國帶面膜「竟遭罰6000」一票太衝擊！　苦主：歐洲會看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買春約到泰變性人！　陸男腦羞「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

甩美國「逼賣」陰霾！日經：TikTok未來數月將進軍日本電商市場

公民身分無效？在美出生3孩童遭驅逐　年紀最小僅2歲

美中私下接觸！　韓媒目擊中國高官「走進美國財政部」

俄羅斯「首度承認」北韓參戰！稱100%收復庫斯克　秒遭烏軍打臉

哈瑪斯：同意停火5至7年換和平　但拒絕解除武裝

砸50萬娶21歲未婚妻！　他一掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好「無條件停火」　

時間站在美國這邊！　華爾街大咖：中國撐不過貿易戰

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

買春約到泰變性人！　陸男腦羞「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

甩美國「逼賣」陰霾！日經：TikTok未來數月將進軍日本電商市場

公民身分無效？在美出生3孩童遭驅逐　年紀最小僅2歲

美中私下接觸！　韓媒目擊中國高官「走進美國財政部」

俄羅斯「首度承認」北韓參戰！稱100%收復庫斯克　秒遭烏軍打臉

哈瑪斯：同意停火5至7年換和平　但拒絕解除武裝

砸50萬娶21歲未婚妻！　他一掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好「無條件停火」　

時間站在美國這邊！　華爾街大咖：中國撐不過貿易戰

加油注意！汽油明不調整　柴油漲0.2元

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

李程彬演8+9檳榔改嚼口香糖　增重12kg「壯到胸圍112cm」近況曝光

無名麵線糊一碗30元！彰化北斗人從小吃到大　佛心美食湯頭甘甜

《黑澀會》詩亞改行「工作沒藝人挑戰過」！考試一次過：幫有需要的人

吳鳳結婚10年「拿到錢全給老婆」！　夫妻創業她有100%股權：很相信她

一票台人「遊日本會訂這飯店」　外國妹嚇爛：床底竟躺陌生男

首日10hrs！崔佩儀兒錄取名校　「一家3口開車搬家」洛杉磯→波士頓

南洋好聲音5／24登場　邀移工飆歌、雇主和民眾票選人氣王

台中男留書信給家人失聯　太平區香蕉園尋獲遺體

專業陪逛員-林俊傑 「從小被媽媽訓練的」XD

國際熱門新聞

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

伊朗港口大爆炸如戰場　4死516傷

華爾街大咖：中國撐不過耗時貿易戰

當全球領袖面前　樞機團長這樣勸川普

伊朗最大港大爆炸影片曝　至少14死、750傷

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

砸50萬娶21歲未婚妻！他掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

獲釋後首露面　維基解密創辦人現身教宗喪禮

俄羅斯「首度承認」北韓參戰！

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

馬克宏：烏克蘭準備好「無條件停火」

不斷更新／方濟各靈柩抵聖母大殿　將閉門下葬

教宗喪禮前　川普澤倫斯基「近距離」對談

更多熱門

相關新聞

教宗喪禮前　川普澤倫斯基「近距離」對談

教宗喪禮前　川普澤倫斯基「近距離」對談

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基26日在梵蒂岡一座大理石裝飾的教堂中單獨會面，試圖重啟緩慢的烏俄和平談判。兩位領導人此次會面是在參加教宗方濟各的葬禮前舉行，這也是自2月份在華盛頓白宮發生激烈爭執後，兩人首次面對面。

俄空襲基輔　澤倫斯基：飛彈零件「美國製」

俄空襲基輔　澤倫斯基：飛彈零件「美國製」

即／韓江原山林大火！高速公路「雙向封閉」

即／韓江原山林大火！高速公路「雙向封閉」

漫畫預言7月大地震影響航班　日政府闢謠

漫畫預言7月大地震影響航班　日政府闢謠

米價飆2倍！日本掀海外帶米潮　官方示警

米價飆2倍！日本掀海外帶米潮　官方示警

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭庫斯克州戰爭日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

王浩宇稱「426人潮比419少」

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面