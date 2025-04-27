防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

▲交通部修正汽車運輸業管理規則，規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊復甦，遊覽車使用需求增，駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統。交通部表示，草案已完成預告，並簽送法規會排案審議，預計今年上半年就能發布，明年元旦起實施。

新竹耀群科技公司2023年10月搭乘遊覽車前往員工旅遊，在國3南下雲林斗六路段與自小客車碰撞，造成4死22傷重大事故。國家運輸安全調查委員會調查發現，駕駛前一日工作負荷高於平日勤務，睡眠時數僅4小時，恐因睡眠不足釀禍。

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根據交通部統計，2021至2023年間，遊覽車GPS及監控設備異常告警件數高達9497件，其中，駕車時間異常（駕駛超時）第2多，告警件數達2907件，占約31%。

目前全台約有1.4萬輛遊覽車，雖然依規定都有裝GPS定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。

交通部公路局表示，去年7月19日已預告汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案，盼透過修法規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛情形。

公路局指出，預告期間各界提供相關意見，已邀集遊覽車公、工、協會、專家學者與相關行政單位討論，並已再綜整擬具修正草案陳報交通部，交通部目前刻依程序辦理法制作業中。

交通部表示，修正草案已完成預告，並簽送給法規會排案審議，通過就能依程序發布，預計今年上半年發布，後續還需補助裝設相關設備，預計明年元旦起上路實施。