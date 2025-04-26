娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

▲原PO過得不開心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

嫁入豪門、迎娶富家千金，是許多人的夢想，不過實際上可能沒那麼簡單，一名人夫表示，妻子家族是有名望的大地主家庭，婚後生活雖然優渥，岳母給房又給車，卻讓他感覺自己是「被岳母圈養的小狗」，還規定母親節要寫500字的卡片，他在家沒有任何話語權，就連老婆都不敢忤逆岳母，「我真的不快樂」。

男網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，沒有特殊背景，父母雙亡，起初是因為妻子的善良和溫柔而相戀。交往後才發現太太家境優渥，岳父岳母甚至在婚前就準備好婚房，車子也是挑岳母喜歡，家裡大小事都要聽岳母的，「窗簾的顏色也要管」。

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原PO坦言，本來打算先過兩人甜蜜時光，但岳母想早點抱孫，「連這也要被逼，還用金錢利誘」；國內外旅遊岳母都要插手主導，完全不過問他們能不能配合，「才短短一年，我像是被她圈養的小狗，根本沒有任何話語權，也沒有自己的生活空間，連老婆也不敢忤逆她媽」。

不僅如此，岳母要求母親節要送500字以上的賀卡，不接受禮物，而且不能吃鹹酥雞，原PO崩潰表示「剛開始會覺得很幸福、很幸運，但時間久了，那條無形的枷鎖，會讓你喘不過氣，我真的不快樂，我到底還有什麼人生可言」，但他很愛妻子，認為自己再也遇不到這麼完美的另一半，「離婚我真的做不到」。

貼文曝光，掀起網友討論，「只能說拿人手短，經濟無法獨立就只能這樣子」、「不缺錢的日子已經比很多人好多了，看你能不能換個想法囉」、「有錢人的困擾，一般人不懂」、「搞不好就是看上你無父無母，才能這麼好掌控」、「拿人家的手短，你可以選擇不要接受這些安排，去過你快樂的人生」、「不爽就不要拿啊，有骨氣一點，趕快從她選的房子搬出去，把她買的車子還回去」。