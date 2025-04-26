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應對中美AI競爭　習近平要求「自立自強」：集中力量攻克高端晶片

▲▼美中AI競爭,中美AI競爭,美中AI,中美AI,美中,中美,川習,習川,習近平,美中晶片,中美晶片,晶片,AI晶片。（圖／路透）

▲美中AI競爭。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美在人工智慧（AI）方面的競爭越演越烈，中共中央總書記習近平最新表態，在AI方面要堅持自立自強，「正視差距、加倍努力」，牢牢掌握AI發展和治理主動權；同時，要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術。

美國人工智慧（AI）晶片禁令進一步升級，美國商務部近日宣布，輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等AI晶片出口至大陸需經許可。

中共中央政治局昨（25）日下午就加強人工智慧發展和監管進行第二十次集體學習。習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智慧技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向。

「在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項」，習近平承認，要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。

▼中共中央總書記習近平。（圖／路透）

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

習近平強調，人工智慧領域要佔領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破。要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟硬體系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

習近平指出，人工智慧帶來前所未有發展機遇，也帶來前所未遇風險挑戰。要加緊制定完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保人工智慧安全、可靠、可控。

習近平說，要廣泛開展人工智慧國際合作；推動各方加強發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。

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