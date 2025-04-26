爆料賣狗肉害嫌犯跑光！挨轟作秀割稻尾　台中議員江和樹道歉

記者游瓊華／台中報導

向來給人熱愛動物、關懷動保議題形象的台中市議員江和樹，在市議會踢爆有越南盜獵團不僅捕獲流浪貓狗食用，就連石虎也不放過，還附上香料蔥蒜。但此舉卻惹怒動保團體，痛批江和樹作秀割稻尾，破壞這場時間長達半年、部署超過的跨縣市查緝行動。此案在網路上越燒越大，江和樹昨（25）日先公布監視器畫面，證明動保人士先前曾到服務處商談此案，並非外界指出收割及阻擋警方辦案洩密之行為，今天擋不住壓力，透過錄影方式向協會道歉，但強調一切都是想盡速讓這些吃狗肉、傷害動物的不法份繩之以法。

▲台中市議員江和樹在議事堂爆料有盜獵團抓貓狗來吃，甚至石虎也不放過，遭動保團體痛批搶功。（圖／記者游瓊華翻攝）



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▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／資料照片）



流浪動物珍愛協會昨痛斥，台中市議江和樹為了打造個人「熱心動保」的政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段的情況下，仍擅自將協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，造成查緝行動全面破局，證據線索散失，嫌疑人通通跑了，只抓到一名外籍移工，並讓參與查緝的人員面臨人身安全風險。

對此，江和樹反駁強調一切都是誤會，表示4月23日該協會至服務處商談此事，他隨即通報台中市動保處，半小時後動保處就抵達服務處，筆錄全程確實皆由他出面。結果警方在4月25日，不到6個小時迅速破案。

江和數也質疑，整個案子拖了6、7個月之久，若等到整個收網，當中不知道又要死多少無辜狗兒；更痛批「若無媒體大肆報導，警方會這麼積極嗎？」

最後，江和樹話鋒一轉表示抱歉，但強調自己初衷仍是把所有不法份子通通抓起來，且並非透過這次議題營造「熱心動保」之形象，長期關心他的民眾都知道，他一直以來皆有在動物救援，民眾亦常通報服務處救援或是處理動物屍體，愛護動物及救援動物的心不容質疑。